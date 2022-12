La Ferrari è pronta ad affrontare il 2023 con 30 cavalli in più

20-12-2022 13:14

Dopo le dimissioni del Team Principal Mattia Binotto e il conseguente arrivo di Frederic Vasseur ex capo dell’Alfa Romeo, per la Ferrari è tempo di lavorare sulla monoposto.

L’obiettivo è crescere e ancor di più migliorare l’affidabilità di un’auto che nella scorsa stagione da questo punto di vista ha peccato molto, mettendo poi in archivio un campionato sotto le aspettative.

Secondo Paolo Filisetti di racingnews365 grazie alla risoluzione dei problemi legati al turbocompressore, all’MGU-H e al sistema di iniezione TJI (Turbulent Jet Injection), sarà possibile aumentare la potenza di 30 cavalli.

Questo compenserebbe l’impossibilità di toccare il motore stesso che stando al regolamento non può subire variazioni fino al 2025 e allo stesso tempo garantirebbe di ridurre il gap con Redbull e Mercedes.