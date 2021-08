La Fiorentina ci prova per Berardi: il Sassuolo chiede 40 milioni

Al Sassuolo è nato il ‘caso’ Domenico Berardi: il campione d’Europa non ha giocato il match d’esordio (ufficialmente per un problema al piede) vinto sul campo del Verona, attratto dall’ipotesi di lasciare l’Emilia Romagna per sposare un altro progetto dopo una vita trascorsa in neroverde.

L’attaccante calabrese ha da tempo fatto presente alla società emiliana il suo desiderio, la sua sensibilità verso una nuova esperienza che gli regalerebbe stimoli ulteriori per provare ad illuminare ulteriormente la carriera: il Sassuolo, dal canto suo, non si è opposto, anche se le condizioni affinché la cessione si concretizzi sono abbastanza chiare.

In primis il costo del cartellino che ammonta a 40 milioni, cifra elevata che potrebbe scoraggiare la Fiorentina: come riportato da ‘Sky Sport’, i viola hanno manifestato il proprio interesse per Berardi, per il quale non è ancora stata presentata un’offerta.

Più il tempo passa e più diminuiscono le possibilità che Berardi possa lasciare il Sassuolo: a tal proposito il dg Giovanni Carnevali si era espresso senza filtri, sottolineando tutti i contro derivanti da una cessione di un giocatore così importante a pochi giorni dalla fine della sessione estiva del calciomercato. “Domenico ha manifestato la volontà di provare altre esperienze, è vero, ma a suo tempo noi avevamo già parlato con i suoi agenti dando loro una scadenza, il 12 agosto. Le offerte non sono arrivate, siamo agli sgoccioli del mercato e dobbiamo programmare”.

“Noi siamo sempre pronti a metterci a sedere per accontentare i desideri di un giocatore, è necessario però che arrivino offerte congrue. Sono tranquillo, non nasceranno tensioni, non abbiamo neanche fatto un prezzo preciso. Domenico è molto importante per noi”.

Intanto la Fiorentina può consolarsi un innesto in mediana: è fatta per Lucas Torreira dall’Arsenal che ha accettato il prestito oneroso a 1.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15.

OMNISPORT | 24-08-2021 08:15