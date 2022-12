La Fiorentina ha deciso cosa fare con Amrabat

16-12-2022 20:31

Sofyan Amrabat è uno dei gioielli di quest’ultimo Mondiale che sta per concludersi in Qatar. Il centrocampista del Marocco è adesso richiesto da diverse big europee come Liverpool, Tottenham, Barcellona e Atletico Madrid. Però intanto la Fiorentina ha deciso cosa fare con il suo giocatore: il club viola farà infatti scattare l’opzione per prolungare il contratto fino al 2025.

Amrabat ha un accordo in scadenza al 2024 con la Fiorentina, che ha però un’opzione automatica per un altro anno che a questo punto verrà utilizzata dal club viola, come emerso durante il brindisi natalizio allo stadio Franchi. L’intenzione della società di Rocco Commisso è dunque quello di tenere il giocatore, ma non sarà facile se arriveranno richieste dai vari top club.