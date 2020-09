La Fiorentina ha già l'alternativa a Chiesa

Gerard Deulofeu è pronto per tornare in Italia e potrebbe farlo per indossare la casacca della Fiorentina. Lo riferiscono in Spagna, sottolineando che la società viola si fionderebbe su di lui qualora si concretizzasse la cessione di Federico Chiesa alla Juventus.

L’ex milanista non è particolarmente felice al Watford, club inglese che per il suo cartellino ha speso 13 milioni di euro e con il quale è vincolato fino al giugno del 2023.

Su Deulofeu si era mosso anche il Napoli, ma i partenopei hanno mollato la presa dopo la partenza sprint in campionato dell’undici di Gennaro Gattuso.

OMNISPORT | 29-09-2020 16:39