La Fiorentina perde Amrabat: operato per pubalgia

Sofyan Amrabat si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia di cui soffriva da tempo. Il centrocampista marocchino della Fiorentina è stato operato in anestesia locale a Merignec, in Francia, dal professor Gilles Reboul.

“È andato tutto bene, grazie per l’incoraggiamento, tornerò presto e più forte di prima” ha scritto Amrabat sul suo profilo Instagram dopo l’operazione. Il 24enne ha pubblicato una foto che lo ritrae dopo l’intervento con il pollice alzato.

Il classe 1996, ex Hellas Verona e ora alla Fiorentina, avrà bisogno di circa 2-3 settimane di convalescenza, prima di potersi mettere a disposizione del nuovo allenatore del club toscano Vincenzo Italiano.

Arrivato alla Fiorentina nella finesta di mercato di gennaio 2020, Amrabat ha collezionato fino ad ora 33 presenze con la maglia della squadra viola.

OMNISPORT | 14-07-2021 10:59