La Fiorentina scalpita in vista della finale: tris al Sassuolo

La squadra di Italiano ha espugnato il Mapei Stadium nell'ultima partita della stagione in Serie A.

02-06-2023 22:26

La Fiorentina ha chiuso il suo campionato di Serie A con una convincente vittoria per 3-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium: Cabral, Saponara e Nico Gonzalez hanno permesso ai viola di chiudere all’ottavo posto il torneo. Un buon viatico per la squadra di Italiano in vista della finale di Conference League contro il West Ham, in programma in settimana.

Primo tempo senza reti ed equilibrato: la Fiorentina si avvicina al vantaggio al 10′ con Cabral, i neroverdi sono pericolosi con Pinamonti e Berardi. Nella ripresa la partita si sblocca immediatamente al 47′ grazie a Cabral, che sfrutta la respinta sbagliata di Russo sul cross di Terzic per mandare in vantaggio i viola.

I padroni di casa sfiorano il pareggio con Rogerio e lo trovano al 72′ con Berardi su calcio di rigore, assegnato per fallo di mano di Cabral nell’area dei gigliati. Il risultato di parità dura però pochi minuti, al 79′ Saponara con uno splendido destro a giro riporta in vantaggio la squadra ospite.

Il Sassuolo resta in 10 poco dopo a causa dell’espulsione di Ruan (l’intervento su Gonzalez gli costa il secondo giallo), e la partita è compromessa per i neroverdi: Nico Gonzalez all’83’ chiude il match con un colpo di testa su cross di Saponara. Gli emiliani si innervoscono e Rogerio riceve un cartellino rosso diretto per imprecazioni contro l’arbitro. La Fiorentina gestisce e chiude così: ora il pensiero dei viola è rivolto alla finale di mercoledì.