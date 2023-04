La Fiorentina si ferma: punto d'oro per lo Spezia

Dopo nove vittorie di fila, i viola pareggiano 1-1 contro i liguri.

08-04-2023 16:35

La Fiorentina non va oltre il pareggio casalingo contro lo Spezia. Accade tutto nel primo tempo, prima con la sfortunata autorete di Wisniewski e poi con la rete di Nzola dopo il pasticcio Igor-Terracciano.

Poche emozioni nel primo tempo ma due gol tra Fiorentina e Spezia. I padroni di casa passano in vantaggio al 25′ grazie all’autorete di Wisniewski dopo un cross di Biraghi, decisiva la deviazione del polacco. Al 32′ gli ospiti però pareggiano subito i conti: Nzola approfitta del pasticcio tra Igor e Terracciano e sigla così il 13esimo gol in questo campionato più che positivo.

Nella ripresa la Fiorentina fa tremare lo Spezia dopo 15′ con un tiro preciso e potente di Brekalo che si stampa sul palo: Dragowski non ci sarebbe mai arrivato. L’estremo difensore si rende protagonista poco dopo anche su una punizione di Biraghi all’incrocio dei pali con un intervento efficace. I viola sprecano anche al 90′ con Jovic, che davanti al portiere avversario spreca un pallonetto. Accade la stessa cosa a parti invertite poco dopo, con Shomurodov questa volta a mangiarsi la rete.

Il risultato non cambia, tra Fiorentina e Spezia termina 1-1: viola che restano ottavi in classifica, buon punto salvezza per i liguri. Si ferma invece a nove la stricia di vittorie consecutive della squadra di Italiano.