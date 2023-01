La Fiorentina torna sul mercato: due i nomi per l'attacco

13-01-2023 18:48

Come scrive La Nazione, l’infortunio subito dall’attaccante Arthur Cabral costringe la Fiorentina a tornare sul mercato per trovare un attaccante già nel corso di questa sessione di calciomercato di gennaio, solitamente utilizzata per puntellare la rosa in questa situazione di emergenza.

Due sono i nomi che stanno circolando in questo momento sono quelli di Andrea Belotti della Roma e di Beto dell’Udinese. Entrambi, in caso la trattativa entri nel vivo, verrebbero comunque trattati sulla base di un prestito con eventuale diritto od obbligo di riscatto.

