La Francia è costretta a rinunciare a Kanté per il Mondiale

14-10-2022 20:37

Per la difesa del titolo mondiale Didier Deschamps dovrà fare a meno di uno dei pilastri della sua Nazionale, N’Golo Kanté.

Il 31enne centrocampista, lanciato da Claudio Ranieri nel Leicester che scrisse una delle pagine più romanzesche del calcio moderno, ha subito in allenamento col Chelsea una ricaduta al tendine del ginocchio, infortunio che ne ha di fatto precluso la presenza nei Blues in quest’avvio di stagione e che lo costringerà ai box per altri tre mesi.

Nel girone eliminatorio in Qatar i ‘Galletti’ sfideranno Australia, Danimarca e Tunisia.