La Francia si prende l’oro nella Senna: dal triathlon la cartolina dei Giochi ma Paltrinieri attacca “Non sappiamo niente”

Dopo i rinvii, è arrivato l'ok alla balneabilità della Senna: la padrona di casa Beaugrand trionfa nel Triathlon femminile e fa grande la Francia. Ma Paltrinieri attacca ancora

Parigi val bene un tuffo nella Senna. Alla fine Macron ha vinto la sua scommessa: fiume parigino balneabile (tra le polemiche) e oro nel triathlon femminile alla padrona di casa Cassandre Beaugrand. Una medaglia che va oltre l’impresa sportiva dell’atleta. Perché salva l’investimento da 1,4 miliardi che il Paese transalpino ha sostenuto per spazzar via l’inquinamento dalla Senna dopo oltre cento anni.

Triathlon femminile: quanto pesa l’oro della Beaugrand

Dopo i rinvii per l’eccessivo inquinamento delle acque del fiume che bagna la città più romantica del pianeta, è arrivato l’ok nella notte da parte del comitato organizzatore e dell’ente internazionale World Triathlon: “I risultati delle ultime analisi dell’acqua sono stati ritenuti conformi”. La nota ufficiale salva la già scossa Francia per i recenti avvenimenti politici da una nuova figuraccia. Il piano di Macron, seppur tra le polemiche, ha funzionato. E la Senna diventa la cartolina dei Giochi 2024. Impreziosita dalla medaglia d’oro conquistata da Cassandre Beaugrand che ha trionfato tra gli applausi del pubblico di casa in 1:54:55, davanti alla svizzera Julie Derron (1:55:01) e alla scozzese Beth Potter (1:55:10). Meglio di così, davvero non si poteva.

Come sono andate le italiane nel Triathlon femminile

Tre le azzurre che hanno partecipato alla prova di Triathlon femminile. Il miglior piazzamento è stato ottenuto da Alice Betto, che si è piazzata sedicesima con un tempo di 1:57:56. Ventiduesima, invece, Bianca Seregni (1:59:11), che, dopo il secondo posto nella frazione di nuoto, ha perso terreno in bici. Infine, Verena Steinhauser ha chiuso al trentanovesimo posto (2:02:35): per lei una giornata molto complicata. Soltanto quinta la campionessa olimpica in carica Flora Duffy (Bermuda).

Ma le critiche non si sgonfiano: l’attacco di Paltrinieri

Reduce dal super bronzo negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri continua a manifestare i propri dubbi in merito alla balneabilità della Senna. L’asso del nuoto azzurro, che nel fiume parigino dovrà disputare la 10km, attacca: “Cerco di non pensarci, ma è evidente che non si tratta della miglior organizzazione possibile. Non hanno deciso niente, non sappiamo niente, secondo me scopriremo la mattina stessa se faremo lì la gara oppure no: non è una bella sensazione”. L’affondo di Greg, però, non ferma la Francia. Perché Parigi val bene un tuffo nella Senna. E l’oro della Beaugrand vale tanto. Tantissimo. Precisamente 1,4 miliardi di euro.