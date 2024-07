Parigi 2024, Senna inquinata: il triathlon slitta a domani meteo permettendo

Il fiume francese non dà ancora garanzie, la federazione internazionale stoppa la gara e sottolinea che mancano i requisiti di qualità dell'acqua

Il tormentone-Senna continua. Parigi si è svegliata martedì con la notizia del rinvio di uno dei grandi eventi dei Giochi: la gara di triathlon maschile, in programma questo martedì 30 luglio alle 8 del mattino e che si darebbe dovuta svolgere nelle acque del fiume, sempre più al centro di polemiche.

Il comunicato della federazione internazionale di triathlon

Continua a far paura la qualità delle acque della Senna ed è questo il motivo che ha determinato il rinvio del triathlon maschile, come rileva World Triathlon, la Federazione internazionale di triathlon, attraverso un comunicato dopo una decisione presa dopo le quattro del mattino. “Dopo un incontro sulla qualità dell’acqua, a cui hanno partecipato i rappresentanti di Parigi 2024, World Triathlon e il loro team tecnico e delegati medici; del Comitato Olimpico Internazionale, di Météo France; della città di Parigi e della prefettura dell’Île de France, regione incaricata di effettuare i test sulla qualità dell’acqua, è stata presa la decisione di rinviare la gara di triathlon maschile che si sarebbe dovuta svolgere questo 30 luglio alle 8:00“.

La gara fissata per domani alle 10.45

Nel comunicato World Triathlon indica inoltre di aver riprogrammato la data della gara maschile per domani, 31 luglio alle 10:45, dopo quella del triathlon femminile… sempre che le acque della Senna lo consentano. ″Tenendo conto delle ultime informazioni meteorologiche, è stato deciso di programmare la gara di triathlon maschile per il 31 luglio alle 10:45. Lo stesso giorno alle ore 8:00 si svolgerà il triathlon femminile. Entrambi i triathlon saranno soggetti ai prossimi test in acqua rispettando i requisiti stabiliti dal World Triathlon per il nuoto. Il piano di emergenza mantiene il 2 agosto come data futura in attesa degli eventi”.

La preoccupazione per le piogge

World Triathlon sottolinea inoltre che la sospensione è dovuta al fatto che, nonostante il miglioramento della qualità dell’acqua negli ultimi giorni, in diversi punti del tratto di nuoto non sono stati rispettati i requisiti di qualità e sottolinea che le piogge cadute nei giorni 26 e Il 27 luglio ha contribuito a questo declino della qualità dell’acqua. “Parigi 2024 e World Triathlon ribadiscono che la loro priorità è la salute degli atleti. I test di qualità dell’acqua effettuati oggi nelle acque della Senna hanno rivelato livelli che non forniscono garanzie sufficienti per lo svolgimento del test. Purtroppo, eventi meteorologici indipendenti dalla nostra volontà, come la pioggia caduta a Parigi il 26 e 27 luglio, possono alterare la qualità dell’acqua e costringerci a riprogrammare i test per motivi sanitari, anche se la qualità dell’acqua è migliorata nelle ultime ore. Le analisi in alcuni punti della sezione nuoto superano ancora i limiti accettabili”.