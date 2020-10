La gaffe di Pellegatti scatena l'ironia del web

Il mercato si è chiuso solo lunedì scorso ma inevitabilmente in tanti sono già proiettati alla finestra di gennaio. Tra esuberi rimasti in casa e colpi mancati un po’ tutti i club hanno ancora movimenti da portare a termine e tra questi c’è anche il Milan che non è riuscito a comprare un difensore centrale e cerca anche altri esterni di fascia nonostante il bilancio in rosso. Ne parla diffusamente sul suo canale Youtube Carlo Pellegatti che però incorre in una gaffe clamorosa, scambiando un giocatore per un altro.

Pellegatti confonde Nuno Gomes con Nuno Mendes

La storica voce di Milan Channel infatti prende un abbaglio quando parla di un esterno dello Sporting, chiamandolo Nuno Gomes – come l’ex attaccante portoghese ormai anziano – e non Nuno Mendes. Dice Pellegatti: “Comincio a leggere già nomi per gennaio, alla riapertura del mercato: ho letto che c’è un interessamento per Nuno Gomes dello Sporting Lisbona che porebbe essere l’alternativa di Theo. C’è un piccolissimo particolare però: lo Sporting valuta Nuno Gomes, classe 2002, 45 milioni di euro”.

Poi aggiunge: “Siate prudenti dunque e nessuno si illiuda: non credo che il Milan tiri fuori questa somma per lui. Poi c’è Thauvin, che si è calmato a livello caratteriale ed è un giocatore che renderebbe il Milan più forte. Il suo contratto scade nel 2021, si prenderebbe a poco a gennaio con un rapporto valore/costo interessante ed appetibile”.

I tifosi del Milan canzonano Pellegatti

Nessuno dei tifosi del Milan pensa che possa arrivare Nuno Gomes e le repliche sul web sono all’insegna dell’ironia: “Il piccolissimo particolare è che Nuno Gomes avrà 50 anni Carletto… è Mendes” o anche: “Carlo è Nuno Mendes non Gomes! Meno grappa in quel caffè la mattina” oppure: “Nuno Gomes: siamo su fifa 2001”.

C’è chi scrive: “Ok i giocatori di esperienza, ma Nuno Gomes giocava nella viola 20 anni fa!”, un altro sorride: “Carlo forse volevi dire Nuno Mendes ..no Nuno Gomes …Nuno Gomes si è ritirato è ha 44 anni ahahah”. Fioccano le reazioni : “Con ibra ci abbiamo preso la mano, ora addirittura compriamo i 44enni hahah, un errore ci sta Carlo”.

SPORTEVAI | 11-10-2020 11:00