La Juve annuncia: "Ramsey positivo al Covid, è già in isolamento"

10-01-2022 23:14

A due giorni dalla sfida di Supercoppa Italiana contro l’Inter, arriva un’altra brutta notizia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Aaron Ramsey è risultato positivo al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi ed è subito stato messo in isolamento. Il centrocampista gallese era già fuori a causa di un problema muscolare al flessore che lo tiene lontano dai campi dallo scorso novembre.

A comunicare la notizia è stata la stessa società torinese attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale:

“Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento”.

Ramsey si aggiunge a De Winter nella lista di calciatori della Juventus attualmente positivi al Coronavirus. Contro l’Inter non ci saranno nemmeno Cuadrado e De Ligt, entrambi squalificati, oltre ai vari infortunati Bonucci, Alex Sandro e Danilo, a cui si è aggiunto ieri Federico Chiesa, che ha rimediato nel match contro la Roma la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Il classe 1990 ha collezionato appena 5 presenze in questa stagione, 3 in campionato e 2 in Champions League, per un totale di 112 minuti. L’ultima apparizione sul rettangolo verde di gioco è datata 20 ottobre, con l’ingresso nel finale nel successo per 1-0 della squadra di Allegri a San Pietroburgo contro lo Zenit, in Champions. In campionato, invece, Ramsey non scende in campo dal 26 settembre, nella vittoria per 3-2 contro la Sampdoria all’Allianz Stadium.

OMNISPORT