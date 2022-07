La Juve cambia target, l'ironia dei tifosi del Napoli: "E Koulibaly?”

11-07-2022 13:17

Mentre la cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco diventa sempre più probabile, la Juventus non compie passi avanti nella trattativa per Kalidou Koulibaly, indicato da praticamente tutte le principali testate sportive italiane come la soluzione preferita da Max Allegri per sostituire l’olandese al centro della difesa bianconera.

La Juventus cambia obiettivo dopo il no di Koulibaly

Il senegalese avrebbe detto no all’offerta presentata dalla Juve al suo agente Fali Ramadani, inoltre il Napoli sarebbe pronto a fare muro per non cedere KK alla rivale.

La Juve, però, non rimane con le mani in mano: secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà si sono infatti intensificati i contatti con l’Arsenal per Gabriel, il centrale brasiliano di piede mancino per il quale il club londinese chiede almeno 40 milioni di euro. La Juve sarebbe dunque pronta ad abbandonare la pista Koulibaly per impegnarsi a pieno nella trattativa per l’ex giocatore del Lille.

L’ironia dei tifosi del Napoli sulla Juventus

Questo apparente cambio di strategia, però, ha finito per causare le reazioni proprio dei tifosi del Napoli, che sui social network hanno rinfacciato ai supporter della Juve il no di Koulibaly.

“Come mai questi contatti per Gabriel? Ma non era fatta per Koulibaly?”, domanda su Twitter Enzo, in senso provocatorio. “Impossibile che prendano Gabriel, già hanno preso Koulibaly che da sempre tifa Juve e con il quale vinceranno la Champions”, aggiunge Targaryen, sulla stessa lunghezza d’onda.

“Vendono De Ligt e prendono Bremer più Koulibaly… e poi si svegliano sudati”, ironizza Ale. “Ora diranno che questi contatti con Gabriel sono fake, sono utili solo per mettere pressione a Kalidou… che però non pensa affatto a loro”, il parere di Filippo. “Il senegalese ha detto no. Devono arrendersi”, chiosa Giuseppe.

Koulibaly come Bremer per i tifosi dell’Inter

Anche gli interisti si uniscono agli sfottò nei confronti della Juve: “Chissà perché vanno su Gabriel invece che su Bremer…”, scrive Matthew citando il difensore del Torino conteso su cui l’Inter è in vantaggio. “Ma come Alfre non vanno su Bremer”, aggiunge Rosario.

