La Juve incassa un no sul mercato ma per i tifosi è meglio così

Che la Juventus abbia fatto la corte a Locatelli è cosa nota: il centrocampista piace a Pirlo e a Paratici che da tempo monitora l’ex Milan ma non è lui l’unico giocatore del Sassuolo che ha solleticato gli interessi della Vecchia Signora. Parlando al Corriere dello sport il ds Giovanni Carnevali rivela che i talenti neroverde hanno parecchio mercato e che tra questi c’è anche Berardi.

Il Sassuolo felice per i suoi quattro nazionali

Legittimo l’orgoglio di Carnevali che si gode quattro giocatori convocati in Nazionale come Locatelli, Ferrari, Caputo e appunto Berardi (“Non capita a tutti i club di avere quattro convocati più altri tre ex come Acerbi, Sensi e Pellegrini”) e sull’attaccante rivela: “Su Berardi molti in passato nutrivano dei dubbi, mentre noi abbiamo sempre creduto ciecamente in lui”.

“E’ un ragazzo eccezionale e le parole del patron Squinzi, che voleva farne un simbolo del Sassuolo, stanno diventando realtà. E’ un campione e ora tutti se ne rendono conto. Negli ultimi mercati ce lo hanno chiesto Juventus, Inter e Roma. Con lui ci lega un rapporto speciale. E’ vero che ci sono state offerte o interessamenti per lui, ma abbiamo sempre concordato che la cosa migliore era andare avanti insieme. Spero solo che a giugno Berardi faccia grandi prestazioni con la Nazionale. L’idea comune è quella di continuare insieme questo percorso e non credo proprio che le cose cambieranno tra tre mesi”.

Per i tifosi della Juve un bene non prendere Berardi

Fioccano i commenti sui social e in tanti tra gli juventini tirano un sospiro di sollievo per il a Berardi: “Berardi!!! ahahahahah!!! Io prenderei Berardi, Scamacca e De Paul al posto di Dybala, Ronaldo e Morata!!ahahahahah! Magari Paratici ci pensa…” oppure: “A me Berardi sembra discontinuo” e ancora: “Mi sembra la sora Camilla tutti la vogliono nessuno la piglia” e poi: “Tenetevelo pure…la sua realtà è quella…”.

Infine la chiosa: “Sono anni che Berardi viene sondato dalle big. Ha sempre rifiutato il trasferimento. Non dimentichiamoci che era di proprietà della Juventus e non è mai voluto rientrare a Torino. È uno che non ha ambizioni, sta bene nel suo cantuccio. Con uno così non ci fai nulla”.

SPORTEVAI | 27-03-2021 10:56