La Juve pensa a uno sgarbo al Milan, per i tifosi non è un affare

10-02-2022 10:50

Fabio Paratici ha lasciato la Juventus, ma il club bianconero continua a inseguire sul mercato possibili ingaggi a parametro zero. Tra questi, in vista della prossima stagione, c’è Frank Kessie, destinato a lasciare il Milan così come fatto nella scorsa stagione da Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

La Juve pensa a una mossa per Kessie

“La Juventus sta riflettendo su una possibile mossa per Frank Kessie in estate come parametro zero – riferisce su Twitter Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport – Il centrocampista ha deciso di non prolungare il contratto con il Milan ed è stato offerto ai bianconeri. Non c’è ancora un’offerta ufficiale della Juve, ma soltanto un primo approccio”.

Kessie lascia il Milan perché chiede un sostanzioso aumento di ingaggio, ovvero uno stipendio annuo vicino agli 8 milioni di euro. Troppo per molti tifosi della Juventus, che ritengono la squadra ormai completa a centrocampo con l’innesto di Denis Zakaria.

Per i tifosi affare da non concludere

“Preferisco tenermi McKennie e abbiamo appena preso Zakaria? Che ce ne facciamo di uno che vuole 7-8 milioni annui?”, si domanda Cate manifestando i dubbi della tifoseria bianconera su Kessie.

“Kessie? No grazie. Abbiamo Locatelli, Zakaria e nella prossima stagione Rovella e Fagioli. Credo che tutti insieme prendano quanto chiede Kessie”, il parere di Cocolocci. Taras fornisce altri nomi su cui puntare: “Due nomi per il centrocampo Juve per un vero upgrade: Gravenberch e Milinkovic Savic”.

Più critico Morten, che ricorda gli errori del passato: “La Juve ama proprio questi centrocampisti a parametro zero con ingaggi altissimi: prima Ramsey e Rabiot, ora Kessie”. Christian, infine, fissa un tetto alle pretese dell’ivoriano: “Sei milioni al massimo di ingaggio, di più no perché sinceramente di più non vale”.

