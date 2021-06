La Juve pesca nel Napoli, i tifosi: “Se viene cambio squadra”

Una voce di mercato, ma tanto basta per scatenare la rabbia dei tifosi della Juventus. Nelle ultime ore infatti si è fatta strada la possibilità di un arrivo in bianconero dell’attaccante Andrea Petagna, nella scorsa stagione con il Napoli. Una soluzione low-cost per l’attacco che però non incontra i favori bianconeri.

La situazione in attacco

Sebbene il principale interesse della Juve in questa sessione di mercato sia concentrato sul centrocampo, anche l’attacco dà adito a qualche preoccupazione. La situazione Ronaldo è ancora in divenire, anche se le ultime voci vanno verso una conferma del fenomeno portoghese, risolto invece con il rinnovo del prestito il futuro di Alvaro Morata. Resta anche da chiarire la posizione di Dybala, il centravanti argentino è in scadenza di contratto e le cifre richieste per rinnovare sono molto alte soprattutto dopo una stagione coronata da moltissimi infortuni.

L’idea Petagna

Per completare il reparto offensivo, la Juve pensa dunque ad Andrea Petagna che ha un costo tra cartellino e ingaggio che non andrebbe a gravare sulle casse del club e inoltre il giocatore accetterebbe senza grossi problemi il ruolo di alternativa in attacco.

Non la pensano però allo stesso modo i tifosi della Juventus che sui social si sono letteralmente scatenati contro questo possibile acquisto come dimostra il tweet di Julio che scrive: “Se leggo un utente, anche uno solo, che avalla o elogia l’eventuale acquisto di Petagna faccio partire una guerra che quella tra Allegriani e Sarristi era un battibecco tra innamorati”. Paura fondata invece quella espressa da Salvatore: “La cosa peggiore di quella voce è che non mi pare del tutto irrealistica, è il classico attaccante che lavora molto per la squadra e quindi può piacere ad Allegri”.

La rabbia dei tifosi juventini verso questa mossa è palese: “Se arriva uno come lui vuol dire che siamo messi proprio male”, e c’è chi minaccia anche di abbandonare la fede bianconera nel caso si dovesse concretizzare il colpo di mercato. Poche e timide le voci a favore: “Odio come sta operando la società negli ultimi anni. Ma fidatevi che Petagna è forte, l’ho sempre seguito ed è uno che come seconda punta ci sta benissimo e soprattutto gioca molto per la squadra. E’ un ’95, non parlate per partito preso. Non è che ci possiamo permettere grandi nomi”.

SPORTEVAI | 21-06-2021 13:50