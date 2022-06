14-06-2022 12:36

Massimiliano Allegri ha posto il rafforzamento del centrocampo e della trequarti come l’obiettivo principale del mercato della Juventus: servono a raggiungere questo obiettivo gli eventuali arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria.

Juve sul bomber Gabriel Jesus

Tuttavia con l’addio di Alvaro Morata la Juve deve anche trovare un nuovo attaccante da affiancare o che possa sostituire Dusan Vlahovic: secondo il giornalista di RaiSport Paolo Paganini, il club bianconero sarebbe tornato prepotentemente su un suo vecchio pallino.

“La Juventus sta spingendo forte per Gabriel Jesus – scrive Paganini su Twitter -. Ci sono già stati 2 incontri. Il giocatore (c’è anche l’Arsenal) vorrebbe fare un’esperienza in un altro campionato. Ingaggio di 5 milioni”. Il centravanti brasiliano del Manchester City piace da tempo alla Juventus, che prima d’ora, però, non aveva mai potuto sferrare un serio assalto.

L’effetto Haaland può favorire la Juve

La situazione è però cambiata con l’ingaggio di Erling Haaland da parte dei Citizens: con l’arrivo del norvegese gli spazi per Gabriel Jesus nella squadra di Guardiola si ridurranno drasticamente, ragion per cui il brasiliano è intenzionato a cambiare aria.

Anche l’Arsenal è interessata al giocatore, stimato dalla Juve per le sue potenzialità tecniche ma anche per un ingaggio alla portata (al City guadagna 4,6 milioni di euro l’anno) e un contratto in scadenza nel 2023.

I tifosi della Juve sognano Gabriel Jesus

L’operazione, insomma, è fattibile: la Juve ci crede e i tifosi bianconeri sul web gongolano. “Non mi sembra un ingaggio impossibile, dai che stavolta lo prendiamo Gabriel Jesus”, il commento di Berna10. “Gabriel Jesus sarebbe l’upgrade di Morata, giocatore che ormai ha dato il massimo alla Juve”.

“Certo che con Chiesa, Jesus e Di Maria dietro Vlahovic avremmo un attacco incredibile!”, sogna Fabio. Ma tra gli juventini c’è anche chi è scettico, come Giuseppe: “Dopo l’investimento fatto per Vlahovic, vi pare verosimile che la Juventus faccia un colpo così oneroso in attacco?”, chiede il tifoso. “Non vedo dove la Juve dovrebbe mettere Gabriel Jesus nel nuovo progetto tattico che prevede il 4-3-3. Non mi sembra un esterno puro e da quel che si dice la Juve vuole gente specializzata nei ruoli, non più adattati. Ovviamente come punta c’è Vlahovic e non penso voglia fare la riserva”.

Ma in maggioranza i tifosi della Juve approvano: “Magari arrivasse, che coppia con Vlahovic”, conclude Mario.

