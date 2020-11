La Juve stecca ancora e va a processo sui social

Senza Ronaldo la Juventus proprio non sa vincere. Finisce 1-1 a Benevento, con polemiche da ambo le parti per l’arbitraggio di Pasqua. Finale concitato, ma sui social i processi sono soprattutto per la prestazione al di sotto delle aspettative dei bianconeri, incapaci di imporre il proprio gioco sul campo di una neopromossa. Sul banco degli imputati alcuni big in crisi e lo stesso Pirlo.

La prestazione di Dybala

La partita si sblocca grazie al gol di Morata, ma se lo spagnolo sembra vivere un momento di grazia, chi proprio non riesce a scuotersi è Dybala. Daniele è uno dei tanti che punge la Joya: “Chissà se lo avesse sbagliato Bernardeschi il gol sbagliato da Dybala. Chissà se avesse giocato così male Bernardeschi come sta giocando lui”. Anche Paolo è caustico con l’argentino, che si mangia un gol fatto: “Se vuoi 15 milioni tu, da quella posizione e senza nessun avversario davanti, la porta la devi centrare. Poi magari il portiere fa una super parata, ma la porta devi centrarla”.

La Juve e il calo di concentrazione

Quando la Juve sembra in controllo, arriva il gol del pari di Letizia proprio allo scadere del primo tempo. I tifosi non la prendono bene. “Semplicemente deconcentrati, senza voglia e con tanta spocchia che mi fanno girare le scatole”, scrive Andrea. Qualcuno rimpiange i sani, vecchi palloni in tribuna: “Io apprezzo il possesso palla, il dominio del gioco e tutto quello che volete, ma a 10 secondi dalla fine la palla la spazzi per sempre”. Qualche altro dà suggerimenti a Pirlo, con sarcasmo: “Vabbè nel secondo tempo inseriamo Ronaldo…ah no”.

Letizia e il numero 10

Anche Arthur è tra i più bersagliati sui social, insieme a Dybala e Cuadrado. A far concorrenza ai tre juventini ci pensa Letizia, autore dell’1-1 ma soprattutto di una dichiarazione che fa scatenare i social: “Ritiriamo la numero 10”. Luca è indignato: “Letizia ha detto una cosa giusta: non sono nessuno…la retorica sul 10 é patetica. Ridicolo”. Un altro tifoso ricorre a una iperbole: “Ma sì, eliminiamolo direttamente dalla numerazione araba, passiamo direttamente dal 9 all’11”. Mentre una tifosa è esasperata: “Anche Letizia ha fatto il gol della vita contro di noi”.

Chiesa nel mirino

Nel secondo tempo la Juve non cambia passo e nel mirino finisce soprattutto Chiesa, sostituito a 20′ dal termine dopo una gara avara di spunti. “Incredibile Chiesa. Raramente ho visto un giocatore così inadeguato a sto livello. Follia totale averlo comprato”, scrive un utente. “Il bello è che già faceva schifo alla Fiorentina“, commenta un altro. “Sessanta milioni per prendere il solito 4 in pagella”, è un altro Tweet graffiante.

Il giudizio su Pirlo

Al termine della gara i tifosi si scatenano su Pirlo: “Ogni volta che è inquadrato in panchina ha la faccia di uno che non ha idea di dove sia e cosa fare”. Qualcuno attacca i giocatori: “Ma vogliono far fuori anche Pirlo o non ne hanno proprio voglia?”. Giulio chiede per un amico: “Ronaldo almeno in panca non si poteva proprio portare?”. Mentre la considerazione di Antonio è di una logica stringente: “Sarri al posto di Pirlo sarebbe già in esilio”.

SPORTEVAI | 28-11-2020 20:07