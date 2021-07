La Juventus accelera sul mercato: verso il doppio colpo a centrocampo

Sarà il centrocampo il reparto nel quale la Juventus interverrà in maniera più massiccia nel corso della sessione estiva 2021 di calciomercato.

Subito dopo l’ufficializzazione del ritorno in panchina di Max Allegri, si sono intensificate le riunioni tra il tecnico livornese e i dirigenti bianconeri, volte a decidere dove, compatibilmente con il difficile momento economico che sta vivendo il calcio a livello mondiale, indirizzare gli sforzi maggiori per rendere più competitiva la rosa in vista di una stagione nella quale il primo obiettivo sarà quello di tornare a vincere lo scudetto, dopo che l’egemonia dei bianconeri durata per nove anni è stata interrotta dall’Inter.

Così, se in difesa ci si affiderà alla gioventù di Matthijs De Ligt e all’inossidabile coppia formata da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, uscita rafforzata da Euro 2020, e se in attacco si attende la decisione di Cristiano Ronaldo sul proprio futuro, in mezzo al campo sono possibili due innesti, o almeno questi sono i desiderata di Allegri.

Il primo obiettivo è ormai noto, quel Manuel Locatelli che ha visto la propria quotazione aumentare ulteriormente durante l’Europeo e per il quale la Juventus è in vantaggio rispetto alla concorrenza straniera rappresentata da Arsenal e Borussia Dortmund: secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, anzi, la Juventus avrebbe chiuso l’affare con il Sassuolo sulla base di 40 milioni, ma in realtà le due società stanno ancora trattando in particolare sulle modalità dell’operazione.

Meno chiaro è l’identikit del secondo, possibile rinforzo in mezzo al campo. Improbabile il ritorno di Miralem Pjanic, difficile anche la pista che porta a Luis Alberto, in rottura con la Lazio dopo non essersi presentato al raduno, ma in possesso di caratteristiche offensive che potrebbero metterlo in concorrenza con altri elementi della rosa della Juventus, compreso Paulo Dybala.

Ecco allora rimbalzare dalla Francia la notizia dell’interesamento della Juventus per Lucas Paquetà.

Il brasiliano ex Milan, classe ’97, è una delle rivelazioni della Coppa America ed è reduce da una stagione positiva con il Lione, dove il giocatore si è rilanciato dopo non aver brillato nell’ultima parte dell’esperienza in rossonero.

La stima di Allegri verso Paquetà e i buoni rapporti tra la Juventus e il Lione potrebbero permettere di dare vita a una trattativa comunque difficile vista la volontà dei bianconeri di abbassare il cash attraverso l’inserimento di due esuberi della propria rosa rientrati dai rispettivi prestiti, Mattia De Sciglio, già al Lione nella passata stagione, e Daniele Rugani, rientrato dal Cagliari e in corsa per il ruolo di quarto centrale in caso di partenza di Merih Demiral.

