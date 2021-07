Milan, aggiornamenti sul futuro di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan ha dato avvio alla stagione 2021-’22, quella dell’attesissimo ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza.

Il raduno a Milanello e la prima conferenza stampa di Stefano Pioli hanno segnato l’inizio della stagione dei rossoneri, che si alleneranno a porte chiuse per tutta la durata del ritiro che precederà una serie di amichevoli internazionali, la prima delle quali il 31 luglio a Nizza contro la formazione locale allenata da Christophe Galtier, ex giocatore del Monza e fresco di titolo della Ligue 1 conquistato con il Lille.

Parallelamente al lavoro sul campo di allenatore e giocatori, la società sta lavorando senza sosta sul mercato per rinforzare la rosa a livello qualitativo e quantitativo.

Vanno in questa direzione l’annuncio del rinnovo di Davide Calabria fino al 2025, ma anche l’accelerazione dei dialoghi con il Chelsea per liberare Olivier Giroud e con il Real Madrid per Alvaro Odriozola, il difensore esterno scelto come alternativa a Diogo Dalot per il quale il Manchester United non vuole rinnovare il prestito.

Una delle notizie più attese per società, tifosi e allenatore potrebbe però non arrivare dal mercato, precisamente dall’infermeria e dalle condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

Il recupero dell’attaccante dopo l’operazione al ginocchio sinistro dello scorso 18 giugno, resa necessaria per i danni cartilaginei causati dalla distorsione subita nella partita contro la Juventus del 9 maggio, procede spedito al punto che il fuoriclasse svedese, come riportato da ‘Il Corriere della Sera’, potrebbe riuscire ad anticipare il rientro in campo già alla prima giornata di campionato, che si giocherà nel weekend del 21-22 agosto.

Ibrahimovic, che a causa dell’infortunio subito è stato costretto a rinunciare alla possibilità di giocare Euro 2020 con la sua Svezia, dove aveva accettato di tornare cinque anni dopo l’addio alla Nazionale annunciato al termine della precedente edizione del campionato europeo, ha rinnovato il proprio contratto con il Milan lo scorso 22 aprile con nuova scadenza a giugno 2022 ed è pronto a vivere da protagonista l’annata del ritorno dei rossoneri in Champions League.

A quasi 40 anni, che Ibra compirà il prossimo 3 ottobre, il giocatore è consapevole di non poter rischiare altre ricadute, pertanto il programma di recupero non subirà alcuna accelerazione, ma le risposte che Zlatan sta avendo dal ginocchio sono molto positive, al punto da rendere possibile anticipare il rientro di un paio di settimane rispetto alla tabella di marcia stilata con i medici che ne stanno seguendo la riabilitazione, secondo la quale lo svedese dovrebbe rimettere piede in campo il 12 settembre, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali successiva alla disputa delle prime due giornate di Serie A.



OMNISPORT | 09-07-2021 12:32