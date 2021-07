Milan, il mercato decolla: svolta per l'attaccante, difensore in arrivo

Euro 2020 è ancora in corso e l’Italia è a un passo dalla gloria, ma la nuova stagione dei club è già alle porte.

Con il mese di luglio già inoltrato e l’inizio della Serie A 2021-’22 fissato tra poco più di 40 giorni, è infatti tempo di raduni per le squadre, quasi pronte ad affrontare i rispettivi ritiri.

E proprio in coincidenza con l’inizio dei lavori, molti club stanno per accelerare sul mercato.

È il caso del Milan, che è già la società italiana che ha speso di più nelle prime settimane della campagna trasferimenti, tra acquisti e riscatti, ma che sembra non voler lasciare nulla al caso in vista della stagione che segnerà l’agognato ritorno in Champions League.

Così la proprietà sembra decisa a mettere a disposizione di Stefano Pioli due volti nuovi già nelle prossime ore, uno dei quali potrebbe essere il sospirato attaccante chiamato a fungere da alternativa a Zlatan Ibrahimovic o da spalla dello svedese in particolari contesti tattici.

Il nome, individuato da tempo, è quello di Olivier Giroud, ma la novità è che il Milan pare disposto a mettere mano al portafoglio per versare al Chelsea un modesto indennizzo al fine di liberare il centravanti francese, che faceva gola ai dirigenti rossoneri da svincolato prima che i campioni d’Europa, a metà maggio, esercitassero l’opzione unilaterale per il rinnovo, nonostante la volontà del giocatore già espressa di trasferirsi in Italia.

Il Milan sembrava essersi irrigidito e disposto a trattare solo sull’ingaggio del giocatore, chiamato a svincolarsi dai Blues, ora ecco la svolta. Come riportato da ‘Sky Sport’, i due club stanno dialogando e il Milan avrebbe accettato di versare al Chelsea un indennizzo o un bonus per liberare Giroud. La svolta è attesa già nelle prossime ore, in modo che Giroud, al termine delle proprie vacanze partite dopo l’eliminazione della Francia da Euro 2020, possa unirsi al gruppo di Pioli.

Ma non finisce qui, perché il ds Massara e il dt Maldini sembrano decisi anche ad accelerare sul fronte difensore esterno. Con Diogo Dalot sempre più lontano a causa della volontà del Manchester United di non aprire ad un nuovo prestito del giovane portoghese, il profilo prescelto può essere Alvaro Odriozola, che il Real Madrid è pronto a cedere con la formula del prestito.

Dell’esterno classe ’95 i due club avevano già parlato a margine della trattativa conclusa felicemente per Brahim Diaz, tornato al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei Blancos.

