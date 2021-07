La Juventus apre il portafoglio: due colpi di mercato in arrivo

Due colpi ad ogni costo. Nonostante le difficoltà economiche, la Juventus è pronta a fare uno sforzo per chiudere la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala e portare positivamente a termine l’affare con il Sassuolo per l’arrivo di Manuel Locatelli a Torino.

I discorsi per il prolungamento del contratto dell’attaccante argentino sono fermi da mesi: con il ritorno di Massimiliano Allegri, la Joya tornerà al centro del progetto tecnico dei bianconeri, e sarà parzialmente accontentata. Secondo le indiscrezioni il club torinese spera di chiudere con una proposta di ingaggio da 10 milioni di euro, più bonus.

Nella prossima settimana l’agente del giocatore, Jorge Antun, sarà in Italia per definire i dettagli del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Passi in avanti anche per Manuel Locatelli. Dopo il primo no del Sassuolo, la Juventus è pronta a rilanciare per soddisfare le pretese del club emiliano, che ha anche ricevuto l’interesse dell’Arsenal e venderà il giocatore azzurro a un prezzo elevato.

La richiesta dei neroverdi è di 8-10 milioni di euro per il prestito oneroso biennale, più altri 35 per il riscatto obbligatorio del cartellino del giocatore. Il matrimonio si farà perché il Locatelli vuole fortemente la Vecchia Signora, saranno decisive le contropartite che abbasseranno le pretese degli emiliani.

OMNISPORT | 22-07-2021 16:18