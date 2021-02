La Juventus fa festa, un grande ex dell'Inter fa arrabbiare i tifosi nerazzurri

Il terzo incrocio tra Juventus e Inter in meno di un mese ha lasciato il segno. Dopo la netta vittoria dei nerazzurri nella sfida diretta di andata in campionato i bianconeri si sono riscattati eliminando gli eterni rivali in semifinale di Coppa Italia.

La gara di ritorno all’”Allianz Stadium”, che non ha avuto molte emozioni sul campo, sta facendo parlare e farà parlare per il durissimo scontro tra l’allenatore dell’Inter Antonio Conte e il presidente della Juventus Andrea Agnelli durante e al termine della partita. La rabbia di entrambe le tifoserie è già a livelli di guardia, ma quella del popolo nerazzurro è aumentata dopo quanto visto sui social.

Il riferimento è agli inattesi like di un grande ex dell’Inter come Mauro Icardi ai post di esultanza pubblicati su Facebook e Instagram da diversi giocatori della Juventus.

Dopo lo 0-0 della gara di ritorno che ha promosso la Juventus all’ultimo atto di Coppa, infatti, è scattata immediata la gioia di buona parte della rosa bianconera.

Da chi ha vissuto la partita dal campo ed anzi è stato l’artefice della qualificazione come Cristiano Ronaldo, autore della doppietta decisiva nella gara d’andata, ad altre colonne della Juventus che non hanno giocato, come Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Alvaro Morata la soddisfazione è stata scandita a suon di foto e commenti entusiasti.

Entusiasmo condiviso da Icardi, che ha messo il like ai suddetti giocatori bianconeri.

Un segnale in chiave di mercato o un semplice dispetto ai propri ex tifosi e alla propria ex squadra, dalla quale il distacco non è certo stato indolore e privo di polemiche? Si vedrà, di sicuro l’esperienza al Psg dell’attaccante argentino, iniziata nel migliore dei modi, ha subito un brusco calo di rendimento dopo la ripresa dell’attività seguita alla lunga sosta per la prima ondata della pandemia di Coronavirus.

Tuttavia con l’avvento in panchina del connazionale Mauricio Pochettino Icardi ha ritrovato una buona continuità di impiego e anche un buon feeling con il gol.

Per il momento, proprio grazie al buon rendimento di Morata al fianco di Ronaldo, l’attacco della Juventus non sembra necessitare di rinforzi, ma l’apprezzamento della società bianconera nei confronti dell’ex attaccante dell’Inter, sotto contratto col Paris fino al 2024, è noto e certificato…

OMNISPORT | 10-02-2021 16:27