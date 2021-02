Caso Conte - Agnelli: la reazione della società nerazzurra

Non si placano le polemiche tra Juventus e Inter o meglio tra Andrea Agnelli, presidente dei bianconeri e Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri e ex proprio della Juve.

Risultato a parte (con la finale conquistata dalla squadra di Pirlo) tiene banco la querelle tra i due che ha animato il post partita e ha creato un vero e proprio dibattito, specialmente in rete, dove molti hanno provato a ricostruire i fatti e ad analizzare il labiale di Agnelli.

A distanza di un po’ di ore arrivano, anche se non ufficialmente, le reazioni in casa Inter dopo quanto successo all’Allianz Stadium. Come riporta “Gazzetta Dello Sport” il club sarebbe compatto e pronto a sostenere il proprio allenatore.

A onor del vero viene riconosciuto l’errore del tecnico che a fine prime tempo si è lasciato andare a un gestaccio (immortalato dalle telecamere) che però, secondo i nerazzurri, sarebbe frutto di un po’ di frustrazione dopo una serie di insulti e di provocazioni.

Ecco perché poi, post gara, ai microfono Rai il tecnico non solo ha detto come il quarto uomo abbia visto e sentito tutto ma come sia necessario avere e manifestare più sportività ed educazione.

“Penso che anche il quarto uomo – ha detto – ha visto e sentito cosa è successo per tutta la partita. Servono più educazione, sportività e rispetto per chi lavora”.

La dirigenza interista sarebbe molto infastidita dal comportamento non solo di Agnelli ma di tutto il club, a partire dall’atteggiamento di Bonucci che avrebbe detto “Rispetta l’arbitro” al suo ex allenatore dopo che Conte si stava lamentando per il fallo in area su Lautaro.

Secondo i nerazzurri così, come sostenuto da Conte, da tutto il primo tempo fino all’intervallo queste situazioni sgradevoli si sarebbero ripetute fino alle esclamazioni di fine match di Agnelli.

Ora bisognerà aspettare e capire se verranno presi provvedimenti (per domani si attende il giudice sportivo): una cosa è certa, se ci fossero ancora dubbi, Conte e Agnelli non si sono lasciati bene.

OMNISPORT | 10-02-2021 12:48