La Juventus incontra l'NBA

"Vogliamo diventare i numero uno. Pianificheremo, uno dopo l'altro, gli ultimi passi necessari per riuscirci". Lo aveva dichiarato Andrea Agnelli, presidente della Juventus, in una recente intervista al 'Financial Times', in cui aveva spiegato il modello di business del club.

In questo senso l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino ha portato grande visibilità alla società bianconera, che negli ultimi mesi ha visto crescere notevolmente i follower sui propri profili social. Il progetto di promozione ed espansione del brand Juventus però non si ferma qui, ma punta alla conquista di nuovi mercati, in particolare quello americano. Il tour estivo negli Stati Uniti, accompagnato dalla campagna #CONTAJUS, lo dimostra. I risultati inizano già a vedersi: secondo il sito soccer.com la maglia bianconera, tra le squadre che disputano la Champions League, è la più venduta in quattro stati USA (Florida, Utah, Wyoming e West Virginia).

In occasione del prossimo 7 dicembre, la Juventus ha in programma un altro evento negli States, che questa volta ha a che fare col basket NBA. In occasione della sfida tra Brooklyn Nets e Toronto Raptors al Barclays Center di Brooklyn, i tifosi americani potranno vivere un'esperienza colorata di bianconero. I colori e il marchio del club torinese rivestiranno sia l'interno che l'esterno dell'impianto sportivo.

L'evento, denominato 'Juventus Night', sarà il primo di questo genere organizzato da una squadra italiana, e avrà inizio nel pre partita. La scelta della data non è casuale, ma coincide con il big match Juventus-Inter, in programma proprio il 7 dicembre all'Allianz Stadium. All’ora del fischio d’inizio negli Stati Uniti sarà pomeriggio e la sfida verrà trasmessa in diretta al 40/40 Club, locale di proprietà del famoso rapper Jay Z che si trova di fianco al Barclays Center. Per l'occasione gli ospiti potranno partecipare a un meet&great con il Brand Ambassador David Trezeguet e conoscere Jay, la mascotte bianconera.

Per i fan che vorranno partecipare alla 'Juventus Nigth' i prezzi variano dai 50 ai 140 dollari, con diversi pacchetti che includono la possibilità di partecipare al 'Watch Party' in cui verrà trasmessa la partita tra gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Luciano Spalletti.

