La Juventus pensa a due gioielli del Real, tifosi in subbuglio

Bonucci e Chiellini sono entrati nella parte finale della loro carriera e De Ligt e Demiral non bastano a sostituirli. La Juventus sa che per rinnovare il proprio reparto difensivo dovrà ricorrere al mercato e spendere per poter ingaggiare almeno un centrale di livello internazionale nelle prossime stagioni.

Ramos e Varane nel mirino di Paratici

In particolare, Fabio Paratici sta studiando un paio di soluzioni che potrebbero arrivare dal Real Madrid. Da tempo il dirigente bianconero sogna di portare alla Juventus Sergio Ramos, uno dei 3 migliori difensori al mondo, il cui contratto con il Real è ormai in scadenza: il Psg, però, sembra in pole position per il centrale spagnolo.

E allora non va sottovalutata l’ultima indiscrezione proveniente dall’Inghilterra. Secondo la stampa britannica, la Juventus sarebbe la principale concorrente del Manchester United per l’acquisto di Raphael Varane, difensore del Real Madrid e della Francia campione del mondo ai Mondiali 2018.

Varane è nel pieno della maturità sportiva – ha 27 anni – e un contratto con i blancos che scadrà nel giugno 2022: da qui a giugno, dunque, potrebbe aprirsi una finestra importante per provare a strapparlo al Real, anche perché il club iberico pare intenzionato a rivoluzionare il proprio organico dopo una stagione deludente.

Agli juventini non piace il francese

L’idea di vedere Varane in bianconero, però, non entusiasma più di tanto i tifosi della Juventus. Per molti, infatti, il francese non è all’altezza dei difensori già in organico. “Varane è un giocatore sopravvalutato”, scrive Stefano su una delle pagine Facebook dedicate ai supporter juventini.

“È uno schifo di difensore”, ribatte Rosario, ma Alberto gli ricorda che “la Francia ha vinto il Mondiale soprattutto grazie a lui”. Per Xipi, invece, sono tanti i giocatori del Real o ex blancos ad essere stati accostati alla Juve senza motivo: “Dopo Pogba, Isco e Marcelo ora prendiamo anche Varane, esagerati!”.

Gaetano, infine, spiega che in rosa ci dovrebbero essere altre priorità: “Più che Varane ci serve un Varenne sulla fascia, da anni facciamo pena in quel ruolo”.

SPORTEVAI | 09-02-2021 09:55