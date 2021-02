Juve sul gioiello della Roma, i tifosi: "Prendiamo l’altro"

La critica maggiormente rivolta alla Juventus di questa stagione è quella di presentare un centrocampo con poca qualità, non all’altezza degli altri reparti della squadra: nelle ultime uscite la crescita di Arthur pare aver nascosto questo difetto dell’organico a disposizione di Andrea Pirlo, ma per il futuro il piano di Fabio Paratici sembra essere proprio quello di rinforzare la mediana con uomini di esperienza e alta caratura tecnica.

Juventus su Mkhitaryan

In questa prospettiva, la Juventus pare essere interessata a Henrikh Mkhitaryan, trequartista armeno della Roma che in questa stagione risulta tra i migliori giocatori della serie A. Mkhitaryan, 32 anni, ha un contratto in scadenza a giugno e dunque è libero di firmare a parametro zero con chi vuole: una situazione sfruttata ripetutamente negli ultimi anni da Paratici per la campagna acquisti della Juventus.

Tuttavia la prospettiva di vedere l’ex Arsenal in bianconero non esalta i tifosi juventini: molti di loro, infatti, si augurano di prendere dalla Roma un altro centrocampista… “Mkhitaryan è davvero buono”, scrive Michele su una delle pagine Facebook più frequentate dai tifosi della Juventus.

Ma i tifosi vogliono Zaniolo

Ma il tifoso è uno dei pochi a sostenere la candidatura dell’armeno. “Lasciate perdere ‘sti scarti, prendete Zaniolo”, chiede Marco, centrando l’obiettivo sul classe ’99 attualmente fuori per infortunio, che ha però un contratto con scadenza 2025. “Ah beh certo Zaniolo rotto da un anno invece non è uno scarto…”, commenta scettico Riccardo. “Zaniolo ha 20 anni, non 30, ed è il giocatore più talentuoso d’Italia”, ribatte il tifoso.

Per Giovanni, invece, Pirlo avrebbe difficoltà a inserire Mkhitaryan nel gioco della Juve. “Mkhitaryan non ha senso prenderlo – scrive – poi dipende se Pirlo cambia modo di giocare, inserendo un vero esterno e mettendo centrale McKennie, anche se è un finto esterno l’americano”.

