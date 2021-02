La Juventus sbarca su Amazon come protagonista della serie ‘All or Nothing’

Dal campo di calcio allo schermo. La Juventus si appresta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in ‘All or Nothing’, ovvero la serie di documentari sportivi distribuita da Prime Video.

A confermarlo è stato lo stesso club bianconero, che ha spiegato che, attraverso ‘All or Nothing: Juventus’, sarà possibile seguire le vicende della prima squadra come mai era stato possibile fare prima.

Pirlo e i suoi uomini verranno infatti seguiti dalle telecamere per tutta la stagione in corso, cosa questa che permetterà di entrare nel mondo Juve e di seguire quello che è i vero ‘dietro le quinte’.

Con ‘All or Nothing: Juventus’ si avrà quindi di fatto accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center, e conoscere da più vicino i giocatori, ma anche i membri del Management e dello staff.

Il Chief Revenue Officer di Juventus, Giorgio Ricci, attraverso il sito ufficiale del club bianconero, ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio di questo nuovo progetto: “Siamo estremamente orgogliosi di essere tra i partner internazionali del franchise All or Nothing. All or Nothing: Juventus rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione costante del nostro Club. La collaborazione con Amazon Prime Video suggella il perfetto connubio tra due brand riconosciuti a livello globale e mossi da una spinta costante verso le sfide, il cambiamento e la capacità di creare in modo innovativo. Non vediamo l’ora di mostrare al mondo cos’è realmente il brand Juventus e cosa significa davvero, grazie all’innegabile qualità e allo stile inconfondibile della serie All or Nothing”.

Prodotta a Amazon Studios, ‘All or Nothing’ nel corso degli anni ha raccontato le vicende di varie squadre e di vari sport, comprese quelle di Manchester City, Tottenham e Bayern.

La serie Amazon Original ‘All or Nothing: Juventus’ sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2021.

OMNISPORT | 23-02-2021 12:44