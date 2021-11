La Juventus sfida il Chelsea, Allegri: "Ci giochiamo il primo posto"

22-11-2021 15:00

La Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è un match da affrontare senza grandissime pressioni. Nel quinto turno della fase a gironi del torneo, i bianconeri sfideranno infatti il Chelsea e lo faranno essendosi già guadagnati la certezza della qualificazione agli ottavi.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match per presentare la sfida di ‘Stamford Bridge’.

“Domani ci giochiamo il primo posto nel girone contro una squadra che è in vetta alla classifica di Premier League e che lo scorso anno ha vinto la Champions, per noi sarà un test molto importante. C’è un Chelsea con Lukaku e un Chelsea senza Lukaku. Se gioca lui avranno un punto di riferimento in avanti, se non ci sarà non avranno punti di riferimento e ci saranno più contropiedisti”.

La Juventus sarà costretta a fare i conti con alcune assenze.

“Avremo comunque da scegliere, perché avremo quattro difensori, tra i quali anche De Winter che è bravo. In mezzo avremo tutti a disposizione e ci sarà anche Kulusevski, anche se stamane non si è allenato perché era da dentista. Danilo starà fuori per due mesi, mentre De Sciglio dovrebbe recuperare per l’Atalanta o per la Salernitana. Chiellini mercoledì sarà con la squadra, mentre Bernandeschi ne avrà ancora per un po’ di tempo”.

Contro il Chelsea potrebbe rivedersi in campo Dybala .

“Non so ancora se ha minuti nelle gambe perché non gioca da un po’, ma comunque sarà convocato come Kulusevski”.

Il tecnico bianconero non si è sbilanciato su chi giocherà in attacco.

“O Kean o Morata, o magari facciamo fare un tempo a testa. Kean è entrato bene con la Lazio, ma anche Morata ha fatto una buona prestazione a Roma”.

La Juventus si è ritrovata costretta a rinunciare ai goal di Ronaldo .

“Lui è sempre stato capocannoniere ed è un accentratore. Senza di lui quest’anno abbiamo segnato di meno, ma troveremo i goal che ci stanno mancando”.

