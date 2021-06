La Juventus sogna il grande colpo: c’è già l’Ok del giocatore

Se fossiamo ad inizio agosto parleremmo di “sogno di mezza estate”, ma qui non siamo ad agosto e questo è molto più che un sogno per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Anzi, al contrario, perchè gli uomini di mercato bianconeri stanno già avviando alcuni contratti preliminari per portare l’attaccante brasiliano Gabriel Jesus, 24 anni del Manchester City, a Torino.

Non è di certo un segreto come la priorità attuale della Vecchia Signora sia risolvere il problema della punta centrale. Le situazioni di Alvaro Morata e Paulo Dybala sono giornalmente in divenire, ma allo stato attuale delle cose non si può dire al 100% che resteranno a Torino. Per Morata si va verso il rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid per una cifra già pattuita in precedenza di 10 milioni di euro, mentre per la Joya sono stati riavviati i contatti per il rinnovo di contratto da quando Allegri si è riseduto sulla panchina bianconera, che nella sua mente vede il numero 10 avere un ruolo centrale nel futuro.

In tutto ciò, non si sa neanche quale sarà il futuro del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. È ormai noto che la Juve stia cercando di liberarsi del suo enorme ingaggio da 60 milioni lordi all’anno, ma le pretendenti scarseggiando, soprattutto per un giocatore che va verso i 37 (a febbraio) e che guadagna una cifra simile.

Proprio per questo, per evitare di farsi trovare impreparata e consegnare al Conte Max la rosa completa al via della preparazione di metà luglio, gli uomini di mercato della Juve si stanno muovendo in anticipo. Si sta parlando anche con la Fiorentina per Vlahovic, classe 2000 autore di 21 gol in Serie A, ma Commisso vuole tra i 50 e il 60 milioni di euro, e dunque la trattativa sarà lunga.

Ma come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco che spunta il nome di Gabriel Jesus, non al centro del progetto dei Citizen e che, sempre secondo la Rosea, avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento a Torino. Siamo ancora ai contatti preliminari, ma l’idea dei bianconeri è piuttosto chiara: imbastire un trasferimento in prestito con la possibilità di riscattare per intero il cartellino del giocatore a lungo termine.

