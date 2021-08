La Lazio accelera per Zaccagni: accordo raggiunto con il Verona

Dopo il no dell’Eintracht Francoforte per Kostic, la Lazio ha deciso di puntare sul classe 1995 dei gialloblù. Sarà proprio Zaccagni il rinforzo per Maurizio Sarri sulla trequarti, che andrà a completare la batteria delle ali dopo l’addio di Joaquin Correa, passato all’Inter.

Come riferisce ‘Sky Sport’, la Lazio sta lavorando per trovare l’accordo sull’ingaggio con l’entourage di Zaccagni. Non appena le parti raggiungeranno l’intesa, il calciatore sosterrà le visite mediche prima della firma del contratto.

Zaccagni è pronto a lasciare il Verona dopo sei stagioni, con in mezzo un prestito al Cittadella. Il 26enne centrocampista di Cesena ha collezionato 146 presenze, 15 reti, 22 assist e due promozioni in Serie A con la maglia del club scaligero.

Ora la chiamata della Lazio di Maurizio Sarri, che ha scelto proprio lui per completare la rosa a disposizione del tecnico toscano.

OMNISPORT | 31-08-2021 08:32