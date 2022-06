La Lazio chiede informazioni su Pinamonti

17-06-2022 08:19

Quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti? Messa in archivio una stagione piuttosto positiva con la maglia dell’Empoli in cui ha realizzato 13 gol su 36 gettoni di presenza complessivi, tante squadre stanno chiedendo informazioni sull’attaccante di proprietà dell’Inter.

Negli ultimi giorni anche la Lazio, alla ricerca di un vice Immobile, ha chiesto informazioni: per adesso soltanto un sondaggio, ma quello di Pinamonti, è profilo che piace anche se costoso. Il prezzo si aggira infatti su una base di 15 milioni di euro.

Quella biancoceleste sarebbe per Pinamonti soluzione gradita. Ma non è l’unica. Anche il Torino sta vagliando la situazione per scegliere il profilo post Belotti. Sullo sfondo anche il Monza, che s’è mosso presentando un’offerta all’Inter. Ad oggi, però, il club neopromosso in serie A, è lontano da un accordo col giocatore.

