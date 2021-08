La Lazio pesca dalla Roma: è ufficiale l'acquisto di Pedro

La Lazio ha il suo nuovo numero 9, seppur un po’ atipico per caratteristiche: è ufficiale l’ingaggio di Pedro dai rivali cittadini della Roma che lo hanno ceduto a titolo definitivo.

L’attaccante spagnolo cambia sponda del Tevere ma non città, restando così nella Capitale dove sarà al servizio di Maurizio Sarri, con cui ha condiviso la stagione 2018/2019 al Chelsea vincendo peraltro l’Europa League.

L’ex Barcellona è un pupillo del tecnico toscano che ha spinto per poterlo riabbracciare una volta superato lo scoglio dell’indice di liquidità, intoppo che finora aveva rallentato le varie ufficialità in seno alla squadra biancoceleste.

Pedro saluta la Roma dopo una sola annata non positiva a livello personale: 6 i goal realizzati in un totale di 40 presenze e divorzio inevitabile, alla luce dell’esclusione dai convocati per il ritiro pre-stagionale da parte di José Mourinho.

OMNISPORT | 19-08-2021 13:41