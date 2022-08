La Lazio vuole Emerson Palmieri: il punto della situazione

17-08-2022 12:21

La Lazio punta ancora a Emerson Palmieri.

“L’obiettivo dell’allenatore è riportarlo in Italia – conferma la Gazzetta dello Sport -. Lo ritiene il profilo ideale per completare il reparto arretrato. E’ un giocatore che conosce bene per averlo allenato nella stagione trascorsa sulla panchina del Chelsea. Dopo il prestito al Lione, il laterale italo-brasiliano è rientrato questa estate nel club londinese, che però non ha intenzione di trattenerlo”.

Nei giorni scorsi sull’esterno della nazionale si è mosso anche il West Ham che avrebbe messo sul piatto circa 15 milioni di euro. “La Lazio – prosegue la ricostruzione della Gazzetta – ha avuto contatti sia con la società inglese sia con l’entourage del giocatore. Il quale sarebbe ben lieto di rientrare in Italia e di tornare a lavorare con Sarri. All’ipotesi Lazio è quindi pronto a dare una assoluta priorità. Che significherebbe, anche, accettare di limare (magari spalmandolo) un ingaggio che è ai limiti dei tetti che il club romano si è imposto (circa 4 milioni di euro l’anno).

