Il presidente ha annunciato che l’acquisizione dell’emittente potrebbe essere un canale percorribile per creare un canale della Serie A: “È un’idea suggestiva”

21-03-2023 13:02

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Lega Calcio potrebbe acquistare Dazn. Lo ha ammesso il presidente Luigi De Siervo in un’intervista concessa al Corriere della Sera in cui ha definito questa possibilità “un’idea suggestiva” per creare un vero e proprio canale della Serie A.

Per De Siervo la Lega non abbandona l’idea dei fondi

La Lega Calcio sta valutando diverse soluzioni per aiutare i club della Serie A ad uscire dalla crisi economica che li attanaglia. Questa la tesi sostenuta dal presidente Luigi De Siervo in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Il dirigente ha spiegato che la strada più praticabile in questo momento resta la partnership tra la Lega e i fondi di investimento.

“La Lega sta effettuando una riflessione: chiudiamo l’argomento o facciamo un approfondimento? La serie A ha voglia di lavorare con soggetti finanziari? E se sì in che forma? Il finanziamento è la strada che per ora sta raccogliendo il maggior consenso”, ha dichiarato De Siervo. “Le risorse servirebbero a commercializzare i diritti. La Lega potrebbe avanzare un’offerta diretta di contenuti al mercato”, ha poi aggiunto il presidente della Lega Calcio.

La Lega e l’acquisto di Dazn

In quest’ottica, indiscrezioni provenienti dalla Lega Calcio hanno parlato della possibilità di comprare Sky. Un’idea alla quale De Siervo ne affianca un’altra, relativa invece a Dazn. “(L’acquisizione di Sky, ndr) è una delle ipotesi che ci è stata raccontata ma sarà l’assemblea a decidere. Tra le idee suggestive ricevute c’è anche quella di acquisire altre piattaforme, come Dazn, da utilizzare per trasmettere il canale della Lega”.

Il piano sarebbe quello di acquisire Dazn per trasformarlo nel canale ufficiale della Serie A. “Il canale mai come stavolta più che una minaccia rischia di essere una realtà – le parole di De Siervo -. Siamo nelle condizioni di realizzarlo, il nostro centro di produzione di Lissone è più all’avanguardia di quello della Premier”.

I risultati delle italiane in Europa aiutano la Lega

Secondo De Siervo il momento per trarre il massimo dai diritti tv è arrivato: i risultati delle italiane in Europa possono aiutare la Lega Calcio nel suo lavoro. “Come si è visto di recente, sei delle nostre squadre si sono qualificate nelle coppe – ha precisato De Siervo -. Al contrario di quanto avviene nelle altre leghe dove la vincitrice è scontata o quasi, in A nelle ultime quattro stagioni hanno conquistato lo scudetto quattro club diversi. L’alternanza ha prodotto una crescita fra le squadre di vertice. Non è un caso che lo slogan usato per la vendita dei diritti esteri del campionato sia ‘Calcio is back’”.