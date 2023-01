20-01-2023 11:22

Conosciuta fino al 2002 come Division 1, la Ligue 1 è il massimo campionato del calcio professionistico francese. Una competizione svoltasi a livello amatoriale dal 1893 al 1932, anno della prima edizione professionistica. Organizzato della Professional Football League (LFP) che, sotto autorità della Football French Federazione (FFF), gestisce le attività del calcio professionale transalpino.

Albo d’oro Ligue 1

La primissima edizione della Division 1 incoronò l’Olympique Lillois (l’attuale Lilla). Tra il 1939 e il 1944, il campionato venne sospeso per via dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La prima Ligue 1 disputata sotto questo nome, nel 2002 se la aggiudicò, invece, l’Olympique Lione che, con la sua seconda affermazione consecutiva aveva appena avviato il proprio filotto di sette successi di fila.

Prima, però, nell’albo è presente un’altra “casella vuota”: quella relativa alla stagione 1992-1993, con il titolo vinto sul campo dall’Olympique Marsiglia venne revocato dalla giustizia sportiva in seguito allo scoppio del cosiddetto affaire VA-OM (affare Valenciennes-Olympique Marsiglia) con i due club visti coinvolti in una vicenda di corruzione e frode sportiva. La Commissione disciplinare della FFF condannò alla retrocessione in Division 2, l’OM e propose al Paris Saint-Germaine (secondo classificato) l’attribuzione del campionato. Il club parigino declinò, però, l’offerta, per ragioni extra-sportive e, così, il titolo rimase vacante.

Di seguito la lista di tutte le vincitrici del campionato francese.

Vincitrici dal 1893 al 1931 (era amatoriale):

1893-1894 Standard Athletic Club

1894-1895 Standard Athletic Club

1895-1896 Club Français

1896-1897 Standard Athletic Club

1897-1898 Standard Athletic Club

1898-1899 Le Havre

1899-1900 Le Havre

1900-1901 Standard Athletic Club

1901-1902 Roubaix

1902-1903 Roubaix

1903-1904 Roubaix

1904-1905 Gallia Club Paris

1905-1906 Roubaix

1906-1907 RCF Paris

1907-1908 Roubaix

1908-1909 Helvétique Marseille

1909-1910 US Tourcoing

1910-1911 Helvétique Marseille

1911-1912 Saint-Raphaël

1912-1913 Helvétique Marseille

1913-1914 Olympique Lillois

1914-1915 Non disputato

1915-1916 Non disputato

1916-1917 Non disputato

1917-1918 Non disputato

1918-1919 Le Havre

1919-1920 Non disputato

1920-1921 Non disputato

1921-1922 Non disputato

1922-1923 Non disputato

1924-1925 Non disputato

1925-1926 Non disputato

1926-1927 CA Paris

1927-1928 Stade Français

1928-1929 Olympique Marsiglia

1929-1930 Non disputato

1930-1931 Non disputato

1931-1932 Non disputato

Vincitrici dal 1932 al 2001, Division 1 (inizio competizioni professionistiche):

1932-1933: Olympique Lillois

1933-1934: Sète

1934-1935: Sochaux

1935-1936: RC France

1936-1937: Olympique Marsiglia

1937-1938: Sochaux

1938-1939: Sète

1939-1940: Non disputato

1940-1941: Non disputato

1941-1942: Non disputato

1942-1943: Non disputato

1943-1944: Non disputato

1944-1945: Non disputato

1945-1946: Lilla

1946-1947: Roubaix-Tourcoing

1947-1948: Olympique Marsiglia

1948-1949: Stade Reims

1949-1950: Bordeaux

1950-1951: Nizza

1951-1952: Nizza

1952-1953: Stade Reims

1953-1954: Lilla

1954-1955: Stade Reims

1955-1956: Nizza

1956-1957: Saint-Étienne

1957-1958: Stade Reims

1958-1959: Nizza

1959-1960: Stade Reims

1960-1961: Monaco

1961-1962: Stade Reims

1962-1963: Monaco

1963-1964: Saint-Étienne

1964-1965: Nantes

1965-1966: Nantes

1966-1967: Saint-Étienne

1967-1968: Saint-Étienne

1968-1969: Saint-Étienne

1969-1970: Saint-Étienne

1970-1971: Olympique Marsiglia

1971-1972: Olympique Marsiglia

1972-1973: Nantes

1973-1974: Saint-Étienne

1974-1975: Saint-Étienne

1975-1976: Saint-Étienne

1976-1977: Nantes

1977-1978: Monaco

1978-1979: Strasburgo

1979-1980: Nantes

1980-1981: Saint-Étienne

1981-1982: Monaco

1982-1983: Nantes

1983-1984: Bordeaux

1984-1985: Bordeaux

1985-1986: Paris Saint-Germain

1986-1987: Bordeaux

1987-1988: Monaco

1988-1989: Olympique Marsiglia

1989-1990: Olympique Marsiglia

1990-1991: Olympique Marsiglia

1991-1992: Olympique Marsiglia

1992-1993: Non assegnato (Titolo revocato all’Olympique Marsiglia)

1993-1994: Paris Saint-Germain

1994-1995: Nantes

1995-1996: Auxerre

1996-1997: Monaco

1997-1998: Lens

1998-1999: Bordeaux

1999-2000: Monaco

2000-2001: Nantes

2001-2002: Olympique Lione

Vincitrici dal 2002 a oggi, Ligue 1:

2002-2003: Olympique Lione

2003-2004: Olympique Lione

2004-2005: Olympique Lione

2005-2006: Olympique Lione

2006-2007: Olympique Lione

2007-2008: Olympique Lione

2008-2009: Bordeaux

2009-2010: Olympique Marsiglia

2010-2011: Lilla

2011-2012: Montpellier

2012-2013: Paris Saint-Germain

2013-2014: Paris Saint-Germain

2014-2015: Paris Saint-Germain

2015-2016: Paris Saint-Germain

2016-2017: Monaco

2017-2018: Paris Saint-Germain

2018-2019: Paris Saint-Germain

2019-2020: Paris Saint-Germain

2020-2021: Lilla

2021-2022: Paris Saint-Germain

Conto dei titoli vinti da ogni squadra in era professionistica (dal 1932 a oggi)

Negli ultimi anni, a farla da padrone è il Paris Saint-Germain del fondo Qatar Investment Authority presieduto dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani che è, dunque, proprietario del club. Grazie a investimenti importanti e milionari, portando sotto la Tour Eiffel campioni del calibro di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, i parigini sono riusciti a mettere in bacheca dieci titoli nazionali, di cui ben otto conquistati dalla stagione 2013-2014 a oggi, dopo le sporadiche affermazioni del 1985-1986 e del 1993-1994.

A dieci successi in Ligue 1 è anche il Saint-Étienne, che visse il suo periodo d’oro a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, con quattro affermazioni consecutive tra il 1966 e il 1969 e tre tra il 1973 e il 1975. A nove affermazioni c’è l’Olympique Marsiglia, mentre Nantes e Monaco si fermano a otto. A sette si piazza l’Olympique Lione, che tra il 2001 e il 2008 si rivelò praticamente inarrestabile, arrivando a mettere in bacheca tutti i propri trofei in altrettante stagioni. Un’impresa che, ancora oggi, vale primato nel computo delle Ligue 1 vinte consecutivamente.

La classifica delle squadre più vincenti in Ligue 1:

10 Paris Saint-Germain, Saint-Étienne

9 Olympique Marsiglia

8 Monaco, Nantes

7 Olympique Lione

6 Bordeaux, Stade Reims,

4 Lilla, Nizza

2 Sète, Sochaux

1 Lens, Auxerre, Strasburgo, Roubaix-Tourcoing, RC France, Olympique Lillois

La formula della Ligue 1

Al campionato francese prendono parte venti squadre, che si affrontano in una competizione strutturata a girone unico con gare di andata e ritorno e l’assegnazione di tre punti alla vincente del match, zero alla sconfitta e uno in caso di pareggio.

Chi si laurea campione, dal 2006, alza l’Hexagoal, il trofeo della Ligue 1, e guadagna l’accesso diretto alla fase a gironi dell’edizione successiva di UEFA Champions League, così come la seconda classificata. Per la terza in classifica si aprono, invece, le porte dei preliminari di Champions, con ingresso in tabellone dal terzo turno di qualificazione. Quarta e vincitrice di Coppa di Francia vanno al terzo turno di qualificazione di Europa League, mentre la quinta, o la sesta, forza del campionato si qualifica per i play-off di Conference League. Per quanto riguarda la retrocessione, scendono direttamente in Ligue 2 le ultime tre squadre in classifica. Negli anni, la formula per la retrocessione-promozione è cambiata diverse volte, fino all’attuale che, proposta dal 1979 al 1993 e, poi, reintegrata definitivamente dal 2017, mette in programma play-off tra la terz’ultima squadra della Ligue 1 e la terza forza della Ligue 2.

Trofeo Ligue 1, l’Hexagoal

Fino al 2005, alla vincitrice della Ligue 1 veniva assegnato il Trofeo Ligue 1, raffigurante un busto. Dal 2005 è stato, invece, introdotto l’Hexagoal, un “piatto” esagonale argentato bucato e con al centro una sfera su un piedistallo.