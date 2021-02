La 'Lu-La' travolge il Milan: l'Inter si prende derby, le pagelle

Derby, primo posto e scatto deciso in chiave Scudetto: è una domenica perfetta per l’Inter di Conte, che surclassa il Milan con un inappellabile 3-0 che rischia di indirizare il prosieguo della stagione. E’ il derby della Lu-La, con un tabellino che recita doppietta per Lautaro e tris firmato da Lukaku, che stravince il duello a distanza con Ibrahimovic.

L’approccio alla partita delle due squadre è diametralmente opposto: rossoneri travolti dall’aggressività dei nerazzurri, che al 5’ sono già avanti: Lukaku sfonda sulla sinistra e crossa trovando l’opposizione di Kjaer ma sul secondo tentativo il belga pesca sul secondo palo Lautaro, abilissimo ad occupare la posizione tra Calabria e Kjaer e ad infilare di testa Donnarumma.

Il Milan balla in difesa ad ogni affondo degli uomini di Conte e per mezzora è in balia degli avversari. Per vedere il primo squillo dei rossoneri bisogna attendere il 33’, con il destro velenoso di Hernandez che si spegne di un soffio a lato. Allo scadere del primo tempo grande occasione per il raddoppio interista, con il colpo di testa di Skriniar che termina di poco sopra la traversa.

Dagli spogliatoi rientra un Milan decisamente più tonico e Handanovic è chiamato agli straordinari per difendere il vantaggio: tre parate eccezionali del capitano nerazzurro, che sfoggia riflessi da campione opponendosi prima a Ibrahimovic (in due occasioni) e poi a Tonali. Ma proprio nel momento migliore del Diavolo l’Inter trova il raddoppio: contropiede che nasce sulla destra e si concretizza sul versante opposto, con l’assist di Perisic per il tocco sotto misura di Lautaro.

E’ blackout per i rossoneri, che al 66’ incassano anche il 3-0: Lukaku si mette in proprio con un assolo di pura potenza che si conclude con un sinistro forte e preciso che non lascia scampo a Donnarumma.

I minuti finali scivolano via senza grandi emozioni fino al triplice fischio che sancisce il trionfo dell’Inter, che vola a +4 sui cugini, al secondo ko consecutivo dopo quello con lo Spezia.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-INTER 0-3

MARCATORI: 5’, 57’ Lautaro Martinez, 66’ Lukaku

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 5, Kjaer 5, Romagnoli 5,5, Hernandez 5,5; Tonali 5,5 (67’ Meite 5,5), Kessie 5,5; Saelemaekers 5 (67’ Leao 5,5), Calhanoglu 5,5, Rebic 5; Ibrahimovic 5,5 (75’ Castillejo sv). All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic 7.5; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6 (83′ Young s.v.), Barella 7 (86′ Vidal s.v.), Brozovic 6.5, Eriksen 7 (78′ Gagliardini s.v.), Perisic 7 (78′ Darmian s.v.); Martinez 8 (78′ Sanchez s.v.), Lukaku 7.5. All. Conte.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Kjaer, Hakimi, Saelemaekers

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 21-02-2021 17:17