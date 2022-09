La maledizione di Monza su Max Verstappen: il campione del mondo 'trema'

10-09-2022 09:58

Max Verstappen non è mai riuscito a salire sul podio di Monza.

Il 24enne campione del mondo da quando ha iniziato la sua carriera, nel 2015 alla guida della Toro Rosso, ha sempre avuto un rapporto più che complicato con il circuito lombardo. Il suo miglior piazzamento? Il quinto posto nel 2018. A dire il vero, in quell’occasione Verstappen terminò in terza posizione ma venne poi retrocesso per una sanzione di cinque secondi a causa di una manovra irregolare ai danni di Valtteri Bottas. Non solo. Il pilota della Red Bull, da tre stagioni, non riesce ad arrivare alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Monza. In totale sul circuito, che quest’anno compie 100 anni, Verstappen ha raccolto solo 23 punti.

Ieri, venerdì 9 settembre, Verstappen ha chiuso, staccato di circa due decimi, alle spalle della Ferrari di Carlos Sainz la seconda sessione di prove libere. Oggi è però uno dei favoriti per la pole position (le qualifiche inizieranno alle 16). Attenzione, però. Il campione del mondo dovrà scontare cinque posizioni nella griglia di partenza per il cambio del motore endotermico.