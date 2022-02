La moviola di Juve-Verona: era rigore contatto tra Gunter e Vlahovic?

07-02-2022 08:45

Farà discutere molto meno rispetto a quanto accaduto sabato sia in Roma-Genoa che nel derby di Milano, sia perché gli episodi sono meno clamorosi sia soprattutto perché non hanno inficiato sul risultato ma all’Allianz Stadium la Juventus ha reclamato ben tre rigori nella gara contro il Verona, in particolare uno su cui ha protestato con veemenza. L’arbitro Massimi ha sorvolato in tutte le circostanze. La Juve alla fine ha fatto egualmente festa con le reti dei due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria ma come ha arbitrato Massimi?

La Juve ha protestato ma non c’era nessun rigore da fischiare

Per la Gazzetta Massimi non ha sbagliato niente: “al 10’ la prima protesta di Vlahovic dopo un vigoroso corpo a corpo con Gunter: ci sta non fischiare, trattenuta reciproca. Al 26’ il serbo va giù in area dopo un contrasto con Ceccherini: non c’è nulla.

Il bis due minuti dopo, quando ancora Vlahovic finisce a terra negli ultimi 16 metri sulla pressione di Gunter: un tocco c’è, Massimi non fischia. Scelta che ci sta quella dell’arbitro in campo, confermata dal check di Doveri al Var, perché si tratta di un contatto troppo leggero per configurarlo come un chiaro ed evidente errore o un “serious missed incident”.

Per Marelli il contatto Gunter-Vlahovic non è da rigore

Lapidario Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, opinionista di Dazn, sostiene che questi non sono neanche rigorini e dice: «Vlahovic incrocia le gambe sul tentativo di Gunter di prendere la palla. C’è stato un incrocio di gambe, ma è troppo poco per assegnare un rigore. Normale contrasto di gioco»

Per i tifosi della Juve il rigore su Vlahovic era solare

Di diverso avviso i tifosi della Juventus che si sfogano sui social: “A parte il rigore solare, Gunter ha passato mezza partita appeso a Vlahovic, ovviamente neanche un fallo…” o anche: “A mio parere il rigore su Vlahovic c’era tutto, l’arbitro non è neanche andato a vedere il Var” e infine: “Arbitraggio vergognoso 100 falli su DV7 e zero cartellini”.

