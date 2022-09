La moviola di Juventus-Spezia, focus sul rigore negato ai bianconeri

01-09-2022 08:58

Era alla sua prima gara in assoluto con la Juventus in campo (e non aveva precedenti neanche con lo Spezia): Matteo Colombo ha debuttato in serie A solo lo scorso anno, proprio a Torino (ma con i granata) ed è stato designato da Rocchi per il match dello Stadium tra Juventus e Spezia. Non è stata una serata particolarmente impegnativa per lui ma qualche episodio dubbio non è mancato.

Colombo annulla un gol allo Spezia

Il primo caso al 16′, quando Giasy supera Szczesny (prima che il portiere bianconero si infortunasse) ma la bandierina dell’assistente si è alzata subito e Colombo non ha avuto dubbi nell’annullare il gol allo Spezia.

A fine primo tempo Colombo non concede un rigore alla Juve

L’episodio più importante in pieno recupero, al 46′, quando c’è un contatto nell’area ligure. Nel duello uno contro uno tra Cuadrado e Hristov il colombiano cade a terra, ma per l’arbitro Colombo non c’è niente. Dopo un breve check del Var il gioco riprende.

Per Marelli ci poteva stare il rigore per la Juventus

Ad analizzare l’episodio alla moviola è Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, oggi opinionista di Dazn, si esprime così sul contatto Cuadrado-Hristov: ” E’ un episodio che si può discutere. La valutazione in questi casi spetta all’arbitro, il VAR non può intervenire. Diciamo che se l’arbitro avesse fischiato il calcio di rigore, vedendo il contatto, non avrebbe di certo sbagliato. Anche in quel caso il VAR non sarebbe potuto intervenire”.

Da segnalare timide proteste bianconere anche al 62′ quando c’è una trattenuta su Vlahovic: Il serbo nel corpo a corpo con Kiwior cade in area, per l’arbitro non c’è nulla.