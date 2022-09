08-09-2022 08:28

Non era la prima volta che Carlos del Cerro Grande – designato assieme agli Assistenti Pau Cebrián Devís e Guadalupe Porras Ayuso, al IV uomo Cesar Soto Grado e ad Alejandro Hernández (ESP) al Var con all’Avar Xavier Estrada Fernandez, dirigeva una sfida tra Napoli e Liverpool come è accaduto ieri nel poderoso 4-1 degli azzurri. Il 46enne agente di Polizia che arbitra le partite della Liga di Spagna dal settembre 2011, diventato internazionale nel 2013, aveva diretto lo scontro all’Anfield nel 2019 (finito 1-1).

Napoli-Liverpool: Del Cerro Grande 16 precedenti con le italiane

Il fischietto spagnolo in precedenza aveva arbitrato 19 gare in Champions League più altre 11 nei preliminari. Le partite più importanti dirette in carriera sono la finale di Copa del Rey del 2016 Barcellona-Siviglia 2-1 e la finale della Supercopa di Spagna 2019 Barcellona-Siviglia 2-0 dopo i tempi supplementari. Prima del match del Maradona erano 16 i precedenti delle squadre italiane con l’arbitro Del Cerro Grande terminati con 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Tre in tutto i precedenti del Napoli con Del Cerro Grande: Salisburgo-Napoli 3-1 ritorno ottavi di finale Europa League 2018-19; Liverpool-Napoli 1-1 Gironi Eliminatori Champions League 2019-20; Napoli-Legia Varsavia 3-0 Gironi Eliminatori Europa League 2021-22.

Napoli-Liverpool, netti i due rigori per gli azzurri

Poco da dire sui due rigori concessi in soli 17′ al Napoli. Al 5′ Zielinski calcia in porta, tiro deviato con il braccio larghissimo da parte di Milner.

Penalty visto grazie al Var, concesso e realizzato dallo stesso polacco. Al 17′ altro calcio di rigore per il Napoli, anche questa volta grazie all’aiuto del Var. Van Dijk colpisce il piede di Osimhen che rimane a terra. L’arbitro aveva lasciato correre. Il nigeriano poi sbaglierà il tiro dal dischetto.

Napoli-Liverpool, per Marelli manca un rosso per Milner

Ad analizzare alla moviola la partita, che non è stata difficile da arbitrare per come si è messa da subito, è Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, oggi opinionista di Dazn, pesca un errore dell’arbitro spagnolo e lo sottolinea sui suoi canali social.

Scrive Marelli: