La notte di Calha: gol, esultanza polemica e sul web parte la crociata

Lui in verità ci aveva provato a fare pace: alla vigilia del derby aveva postato su Instagram un fotomontaggio che lo ritraeva con le due maglie di Milan e Inter sullo sfondo del Duomo e due foto con le casacche rossonere e nerazzurre, nel tentativo di recuperare in parte l’affetto dei suoi ex tifosi ma la trovata non aveva avuto effetto. Anzi. Per Calhanoglu solo insulti e critiche da parte dei fan del Diavolo ed allora ecco la vendetta del turco.

Calhanoglu irriverente con i tifosi del Milan dopo il gol

Quando Doveri ha fischiato il primo rigore per l’Inter, Calhanoglu non ha avuto esitazioni. Si è presentato lui dal dischetto e ha battuto Tatarusanu per poi esultare pomposamente e provocare anche la tifoseria avversaria mettendosi le mani alle orecchie con un gesto inequivocabile.

I tifosi del Milan non perdonano Calhanoglu sui social

Fioccano reazioni su twitter. I milanisti sono inviperiti: “Nessun rimpianto, solo compassione. Persone così, meglio non averle in squadra” o anche: “Ma che ti abbiamo fatto? Ah giusto ti abbiamo chiamato fallito e la verità fa male”, oppure: “Non avete capito che se ne sbatte le palle delle squadre in cui gioca, è solo orgoglio personale, non amore per la maglia. Manca di rispetto ai suoi ex compagni, farà lo stesso anche con voi. Tornerà a fare schifo, ora servite solo al suo ego”.

Il web è un fiume in piena: “Un gol contro di noi non cambia la sua storia né la nostra soddisfazione per non averlo più a Milanello. Pagliaccio” o anche: “Ha sbagliato tutti i calci d’angolo e non ha imboccato un cross….per il resto un omino…piccolo picccolino” e ancora: “Credevo di aver visto il peggio dopo la sua esultanza al rigore. Ma ora che lo vedo che si butta per terra a ogni occasione e si dispera quando calcia fuori, devo dire che va oltre lo schifo”

A difenderlo sono ovviamente gli interisti: “Ma come Ibra lo può fare e lui no? Forza Hakan.. è stato il migliore in campo” e infine: “Ha sbagliato Calhanoglu ad esultare davanti a quella curva di babbioni del Milan. Ibrahimovic, Ganz, Ronaldo, Vieri, invece lo potevano fare. Mediocrità”

