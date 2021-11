Milan-Inter di fuoco: tifosi rossoneri contro Calhanoglu e Doveri

07-11-2021 22:48

Il derby di San Siro finisce in parità e il Milan mantiene la vetta della classifica in coabitazione col Napoli. Bene? Sì ma non benissimo. I tifosi rossoneri speravano di vincere la stracittadina con l’Inter e l’1-1 alla fine li accontenta solo in parte. Polemiche a non finire sui social soprattutto per l’esultanza sopra le righe del grande ex, Calhanoglu, ma anche per le decisioni di Doveri. A dire dei milanisti, tutte sfavorevoli al Diavolo.

Milanisti contro Calhanoglu: “Sei un piccolo uomo”

Nel primo tempo è l’Inter a sbloccare il risultato dopo pochi minuti proprio con Calhanoglu, il grande ex. Sui social fa discutere l’esultanza particolare del turco, con le orecchie rivolte alla curva Sud dopo la gioia sfrenata per il rigore trasformato. “Calhanoglu può giocare solo all’Inter per quanto fa schifo”, è il commento velenoso di un fan rossonero. “Chalanoglu buon giocatore anche se discontinuo ma pessimo uomo: che bisogno c’era di quella esultanza provocatoria?”, chiede un altro. C’è chi, parafrasando il compianto Vujadin Boskov, osserva: “È come marito che mette corna a moglie e poi invia foto a letto con amante”. Strali anche per l’arbitro: “Milan 1 Doveri 1…grande Tata“, scrive un tifoso dopo il rigore parato a Lautaro. E all’intervallo: “È dura. Per ora l‘Inter la gioca meglio. Speriamo nel secondo tempo”.

Milan-Inter, polemiche per l’arbitraggio di Doveri

Le polemiche per le decisioni di Doveri proseguono anche nella seconda parte di gara. “Non solo i due rigori, anche un metro costantemente favorevole ai cugini”, si lamenta una tifosa. “Scandalose certe punizioni dal limite invertite in falli a nostro sfavore. Abbiamo giocato contro 12”. Nel finale la squadra di Pioli prende campo e c’è spazio anche per le recriminazioni: “Maledetto palo: il missile di Saelemaekers l’avevo visto dentro”, giura un fan rossonero. “Però non capisco: perché così passivi per un tempo e mezzo? Il Milan si è svegliato soltanto alla fine”, chiede un altro supporter. “Krunic andava sostituito prima”, è l’analisi tecnico-tattica di un altro fan.

