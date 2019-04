La nuova sfida di Valentino Rossi

Austin, Texas, terza prova del campionato del mondo delle MotoGp: la nuova sfida di un Valentino Rossi più carico che mai riparte da lì.

Quanto di buono fatto a Termas de Rio Hondo rappresenta una base di tutto rispetto. "E’ stata una grande emozione salire di nuovo sul podio in Argentina, dopo una lunga attesa per me, per la squadra e anche per i tifosi" ha tenuto a sottolineare il navigato centauro della Yamaha, 40 anni compiuti lo scorso 16 febbraio.

"Ora però dobbiamo concentrarci sul prossimo Gran Premio. Sappiamo che Austin è una pista difficile. Forse è la pista più difficile e tecnica dell’intera stagione nelle MotoGP, ma negli anni precedenti non è andata così male per me. Negli ultimi anni mi sentivo bene, e anche se non sono arrivato sul podio l'anno scorso, vi sono riuscito nel 2017" ha aggiunto il fuoriclasse di Tavullia.

"Dobbiamo ripetere quanto abbiamo fatto allora: dobbiamo lavorare bene, guidare bene, seguire la direzione giusta, e poi vedremo quello che succederà" la conclusione del nove volte campione del mondo, che si augura di dare del filo da torcere agli avversari, a partire, naturalmente da Marc Marquez, che grazie al secondo posto in Qatar e al primo in Argentina si è installato nella prima posizione del campionato del mondo delle MotoGp.

Non è un segreto che il punto debole della Yamaha sia la costanza in tutti i Gp, ma in Texas, pista tabù per il Dottore che al Cota non ha mai vinto, negli ultimi due anni la casa di Iwata non ha deluso: il numero 46 si fermò ai piedi del podio un anno fa, mentre arrivò secondo nel 2017. E quest'anno ci sono tutte le condizioni per fare bene, dalla forma attuale del pilota pesarese, ai progressi evidenti della Yamaha 2019, su cui il nove volte campione del mondo si trova sempre più a suo agio. Ad Austin Marquez di solito è infallibile, un'altra piazza d'onore dopo quella di Rio Hondo darebbe conferme cruciali per il resto della stagione… ma mai dire mai.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 17:07