La previsione "mondiale" di Alessia Orro

16-09-2022 09:53

Al “PalaVesuvio” di Napoli Ponticelli l’Italia ha chiuso con una netta vittoria l’ultimo match del DHL Test Match Tournament. Dopo la sconfitta con la Turchia (1-3) e la vittoria con la Polonia (3-1) le azzurre hanno chiuso nel migliore dei modi la manifestazione campana con il remake della finale europea dello scorso anno quando le ragazze di Davide Mazzanti salirono sul più alto tetto continentale in quel di Belgrado.

Ad issarsi come protagonista assoluta della serata è stata senza ombra di dubbio, Alessia Orro. Le azzurre hanno primeggiato e vinto con grande merito per 3-0 (25-14; 25-22; 25-18) contro le campionesse del mondo in carica, un importante risultato che regala nuovi stimoli e consolida certezze, in vista della rassegna iridata.

La 24enne nativa di Oristano ha rilasciato alla stampa ai microfoni della Federazione Italiana: “Il calore della gente è stato fantastico, vincere davanti ad un pubblico così caloroso è qualcosa di ancora più gratificante. In vista del Mondiale non voglio fare pronostici. Noi siamo sicure del nostro valore, stiamo lavorando sodo e penseremo partita dopo partita. Ci sono tante squadre forti che lotteranno per il titolo, una di queste siamo noi e faremo il massimo per portare in alto la bandiera tricolore”.

La performance di Alessia Orro è stata determinante anche per la prestazione di Paola Egonu (15 punti), Caterina Bosetti (13) e la centrale Anna Danes (12). Ora appuntamento fissato per domani, quando scopriremo le convocazioni per il Mondiale che si aprirà ufficialmente settimana prossima, ovvero il 23 settembre.