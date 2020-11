La prodezza dell'ex manda su tutte le furie gli interisti

“Solo all’Inter diventano brocchi”. Questo, in sostanza, il pensiero di molti tifosi dell’Inter dopo aver visto l’eccezionale gol segnato da Valentino Lazaro in Bayer Leverkusen–Borussia Moenchengladbach.

La prodezza di Lazaro con il Moenchengladbach

Una rete arrivata nei minuti di recupero e del tutto inutile per la squadra ospite – le “aspirine” si sono imposte per 4-3 – ma assolutamente strabiliante: su un cross dalla destra, Lazaro si tuffa e colpisce la palla col tacco destro, infilandola quasi sotto l’incrocio dei pali, in uno “scorpione” da spellarsi le mani.

Un gol da cineteca, dunque, per il 24enne austriaco che l’Inter ha girato in prestito al Borussia Moenchengladbach dopo una stagione del tutto anonima trascorsa tra il team nerazzurro e il Newcastle (Lazaro era stato spedito in prestito in Premier a gennaio scorso).

La rabbia e il sarcasmo dei tifosi interisti

Una prodezza che ovviamente ha suscitato la rabbia dei tifosi dell’inter sui social network. “Quando sono all’Inter non riescono a fare un passaggio o un cross decente, vanno via e iniziano a fare i gol con lo scorpione”, il commento di Arma, che sintetizza quanto provato da molti supporter nerazzurri nel vedere il gol di Lazaro.

“Non posso crederci che un bidone scartato dall’Inter vincerà il premio Puskas”, aggiunge NeroTifoso riferendosi al riconoscimento per il miglior gol dell’anno. Diletto, invece, gioca col nome dell’ex Inte: “Lazaro è resuscitato”.

“Questo era scarso”, il commento di Ranocchio, evidentemente tra i pochi tifosi dell’Inter a rimpiangere Lazaro. Rigoli, invece, invita l’Inter a prendere la rete dell’austriaco come un monito: “Abbiamo ceduto velocemente Lazaro e fa un gol pazzesco. E Lazaro era scarso davvero. Immaginate cosa potrebbe fare Eriksen se lo cedessimo, a gennaio, a qualche top club europeo. Inter, non facciamo stupidaggini!”.

SPORTEVAI | 09-11-2020 11:23