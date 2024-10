La radiocronaca dell'Atalanta su Radio alta con De Sanctis e la voce di Rtl 102.5 Viscardi

Sabato 26 ottobre Atalanta-Verona, la radiocronaca su Radio Alta sarà condotta Matteo De Sanctis e la voce di RTL 102.5 Luca Viscardi

La Dea vola veloce sulle onde radio. L’Atalanta è ormai un top team del calcio italiano e ha di conseguenza una copertura radiofonica top. La radiocronaca, quella storica, riprende su Radio Alta con Matteo De Sanctis e Luca Viscardi, voce di RTL 102.5 e super tifoso della squadra bergamasca. Il duo d’eccezione racconterà minuto per minuto anche la partita di serie A di sabato 26 ottobre tra Atalanta e Verona.

Il legame tra RTL 102.5 e l’Atalanta ha radici profondissime. La prima radio d’Italia è stata infatti fondata a Bergamo e ha quindi nel suo dna di raccontare le vicende della squadra della sua città non solo in campionato ma anche in Champions League, insieme alle altre italiane nel torneo. Prima delle partite in casa, allo stadio di Bergamo, RTL 102.5 curerà l’animazione con la musica del dj Massimo Alberti, in onda ogni venerdì con ’70-’80-’90 all’ora su RTL 102.5, bergamasco doc e tifosissimo dell’Atalanta.

“Essere al fianco dell’Atalanta, con Radio Alta, per noi è motivo di grande orgoglio. Da atalantino sfegatato sono contentissimo. La radio è l’unico strumento che si riceve in movimento e si adatta benissimo ai tempi del calcio. Infatti, RTL102.5 trasmette la anche la radiocronache delle italiane in Champions League e della Roma in Europa League. La nostra è una vocazione”, dice il Presidente di Rtl102.5 Lorenzo Suraci.