La Rai ha sospeso Alessandro Petacchi

Il direttore di Raisport, Auro Bulbarelli, ha aperto la cronaca in diretta della tappa del Giro d'Italia da Frascati a Terracina soffermandosi sulla situazione di Alessandro Petacchi: "Il nostro Alessandro ha ricevuto una comunicazione sull'avvio dell'indagine nei suoi confronti per presunti fatti illeciti relativi alle stagioni 2012-2013 – ha raccontato -. Corridori e tecnici, quando coinvolti in casi simili, vengono sospesi. Alessandro Petacchi non è un tesserato, è qui al Giro come commentatore tecnico: noi l'abbiamo ingaggiato con grande stima nei suoi confronti e questa stima ribadiamo. Per noi nulla cambia nei suoi confronti".

"Di fronte a queste accuse è giusto che Alessandro abbia modo di valutare la situazione con il suo avvocato, riteniamo sia il caso di prendersi un paio di giorni di stop proprio per chiarire tutti i particolari di questa storia. Nominiamo Garzelli come sostituto ufficiale di Petacchi per un paio di tappe" ha aggiunto il giornalista mantovano.

L'Uci, nella mattinata di mercoledì, ha riferito di avere preso un provvedimento sospensivo "sulla base delle informazioni delle autorità austriache per una potenziale violazione della normativa antidoping": il riferimento è all'inchiesta antidoping Aderlass. Kristijan Koren, 32 anni, corre per la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali ed è qui al Giro d'Italia: non è quindi ripartito per la quinta tappa della 'Corsa Rosa'. Anche per questo è una pessima notizia per lo 'Squalo dello Stretto', che perde un gregario. Bozic, 38 anni, fa parte dello staff tecnico della Bahrain-Merida come direttore sportivo, ma non sta seguendo la 'Corsa Rosa'. Durasek corre per la Uae Emirates (che ha subito emesso un comunicato sulla questione) e ha recentemente partecipato al Giro di California. Alessandro Petacchi è stato per anni tra i migliori sprinter al mondo.



