21-05-2022 08:55

L’Inter prova a rispondere alla Juventus. Il club bianconero sembra letteralmente scatenato, già prima dell’apertura ufficiale del mercato, Arrivabene e soci stanno muovendo le acque per tornare competitivi. La notizia del giorno è l’ormai certo ritorno di Paul Pogba in bianconero, ma quella del francese potrebbe essere solo la prima mossa visto che in tanti danno per fatto anche l’ingaggio di Angel Di Maria.

Inter-Perisic: nuovi spiragli di rinnovo

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza anche di un interessamento della Vecchia Signora per Ivan Perisic. Il calciatore croato è stato uno degli uomini chiave della stagione più che positiva dei nerazzurri. La sua esperienza e la sua duttilità tattica sono state armi fondamentali a disposizione di Simone Inzaghi. Ed è stato proprio Perisic con una doppietta a regalare all’Inter la Coppa Italia contro la Juventus. I bianconeri hanno fatto un tentativo per arrivare al giocatore che ha un contratto in scadenza.

Ora però arriva la replica dell’Inter che non sembra intenzionata a perdere un giocatore tanto importante nello scacchiere tattico di Inzaghi e dopo dei tentennamenti secondo la Gazzetta dello Sport sembra ormai ad un passo la nuova offerta che il club presenterà al calciatore. La nuova proposta dovrebbe essere di 4,5 milioni di euro più bonus che potrebbero arrivare a 6 a secondo di presenze e risultati. Sarà un contratto biennale ma con un’opzione di uscita al termine del primo anno e nei primi giorni della prossima settimana potrebbe arrivare anche la fumata bianca.

Perisic: la scelta dell’Inter scatena la reazione dei tifosi

Sono tanti i tifosi dell’Inter che vorrebbero continuare ad avere tra le proprie fila Ivan Perisic. Ma bisogna prestare attenzione anche all’aspetto economico e la nuova proposta di rinnovo sembra preoccupare come scrive Palila: “Offerta sinceramente anche troppo alta”. Ancora più negativo Better Call: “E’ una follia. Spero che salti o che l’offerta non sia vera”. Mentre per Jacko la decisione sembra sconfessare altre mosse fatte dal club: “Ma allora Gosens che è stato preso a fare?”.

Ora la palla passa nelle mani del giocatore e sta a lui decidere se continuare con l’Inter: “Per me è la decisione perfetta – dice Tuidd – la società ha fatto il suo, se non accetta amen. Arrivederci e avanti il prossimo”. Mentre c’è chi se la prende con la stampa: “Ma non avevano detto che stava già alla Juventus?”.

SPORTEVAI